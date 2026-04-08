Turne kombëtar i shkollave të mesme për djem dhe vajza, ja eventi i radhës i FSHF dhe SHRF
Federata e Futbollit, në bashkëpunim me tetë Shoqatata Rajonale të Futbollit në të gjithë Shqipërinë dhe Ministrinë e Arsimit, me mbështetjen e kompanisë Replay, do të organizojë Replay Snack Elka Cup 2026, një turne kombëtar futbolli për të rinjtë, që do të zhvillohet nga 7 prill deri më 8 maj.
Në kategorinë e djemve, turneu përfshin 15 ekipe të shkollave të mesme. Të 8 ekipet e Tiranës do të luajnë një fazë play-off në “Shtëpinë e Futbollit” për të përcaktuar ekipin përfaqësues të kryeqytetit. Fituesi i kësaj faze do të vazhdojë më tej duke u përballur me 7 ekipet më të mira nga qendrat rajonale të Shqipërisë.
Paralelisht, do të zhvillohet edhe kompeticioni i vajzave, për kategorinë e klasave të 8-ta dhe 9-ta, me pjesëmarrjen e 8 ekipeve nga qendrat rajonale.
Të gjitha ndeshjet e fazës play-off të Tiranës (datat 7, 10 dhe 14 prill), si dhe gjysmëfinalet dhe finalet për të dyja kategoritë, do të zhvillohen në “Shtëpinë e Futbollit”.
Gjysmëfinalet : 4 Maj
Finalet : 8 Maj
Ky turne ka si qëllim të nxisë pjesëmarrjen e të rinjve në sport, të promovojë futbollin dhe një stil jetese aktive, si dhe të forcojë frymën e bashkëpunimit dhe gjithëpërfshirjes mes nxënësve.
The post Turne kombëtar i shkollave të mesme për djem & vajza, ja eventi i radhës i FSHF dhe SHRF appeared first on Telesport.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.