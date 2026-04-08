🌤️
Tiranë 8°C · Kryesisht kthjellët 08 April 2026
S&P 500 6,617 ▲0.08%
DOW 46,584 ▼0.18%
NASDAQ 22,018 ▲0.1%
NAFTA 96.73 ▼14.36%
ARI 4,848 ▲3.48%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063 EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063
₿ CRYPTO
BTC $71,526 ▲ +4.13% ETH $2,233 ▲ +5.89% XRP $1.3645 ▲ +3.34% SOL $84.5500 ▲ +5.91%
08 Apr 2026
Breaking
Menu
Sporti

Turne kombëtar i shkollave të mesme për djem dhe vajza, ja eventi i radhës i FSHF dhe SHRF

· 2 min lexim

Federata e Futbollit, në bashkëpunim me tetë Shoqatata Rajonale të Futbollit në të gjithë Shqipërinë dhe Ministrinë e Arsimit, me mbështetjen e kompanisë Replay, do të organizojë Replay Snack Elka Cup 2026, një turne kombëtar futbolli për të rinjtë, që do të zhvillohet nga 7 prill deri më 8 maj.

Në kategorinë e djemve, turneu përfshin 15 ekipe të shkollave të mesme. Të 8 ekipet e Tiranës do të luajnë një fazë play-off në “Shtëpinë e Futbollit” për të përcaktuar ekipin përfaqësues të kryeqytetit. Fituesi i kësaj faze do të vazhdojë më tej duke u përballur me 7 ekipet më të mira nga qendrat rajonale të Shqipërisë.

Paralelisht, do të zhvillohet edhe kompeticioni i vajzave, për kategorinë e klasave të 8-ta dhe 9-ta, me pjesëmarrjen e 8 ekipeve nga qendrat rajonale.

Të gjitha ndeshjet e fazës play-off të Tiranës (datat 7, 10 dhe 14 prill), si dhe gjysmëfinalet dhe finalet për të dyja kategoritë, do të zhvillohen në “Shtëpinë e Futbollit”.

Gjysmëfinalet : 4 Maj
Finalet : 8 Maj

Ky turne ka si qëllim të nxisë pjesëmarrjen e të rinjve në sport, të promovojë futbollin dhe një stil jetese aktive, si dhe të forcojë frymën e bashkëpunimit dhe gjithëpërfshirjes mes nxënësve.

The post Turne kombëtar i shkollave të mesme për djem & vajza, ja eventi i radhës i FSHF dhe SHRF appeared first on Telesport.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

