12 Apr 2026
Sporti

Tyson Fury rikthehet me dominim, sfidon Joshua për përballjen e shumëpritur

Tyson Fury mposht Arslanbek Makhmudov me vendim unanim për pikë, duke u rikthyer në kategorinë e peshave të rënda.

sh-kampioni i botës në peshën e rëndë, Tyson Fury, u rikthye në ring me një paraqitje bindëse, duke mposhtur me vendim unanim rusin Arslanbek Makhmudov në stadiumin Tottenham Hotspur në Londër.

Boksieri britanik dominoi gjatë gjithë përballjes 12-raundsëshe, duke fituar 120-108 në dy nga fletëllogaritjet e gjyqtarëve, ndërsa gjyqtari i tretë e vlerësoi fitoren e tij 119-109. Performanca e Fury konfirmoi rikthimin e tij në formë të plotë dhe kontroll të plotë të ritmit të ndeshjes.

Megjithatë, sfida nuk nisi lehtë për britanikun. Makhmudov tregoi agresivitet në raundin e parë, duke goditur me të majtën dhe duke ndjekur me një të djathtë të fortë në kokë. Por kjo epërsi zgjati pak. Që nga raundi i tretë, rusi filloi të shfaqte shenja lodhjeje, ndërsa Fury mori kontrollin duke ndryshuar qëndrimet dhe duke goditur me kombinime të sakta në mjekër.

Pjesa e mbetur e ndeshjes ndoqi të njëjtin ritëm, me Fury që menaxhoi distancën dhe tempin deri në zile të fundit, pa i lënë hapësirë reale kundërshtarit për rikthim.

Pas ndeshjes, vëmendja u zhvendos menjëherë te një përballje e mundshme mes Fury dhe Anthony Joshua, i cili ishte i pranishëm pranë ringut. Dy boksierët shkëmbyen deklarata të forta, duke rritur tensionin për një duel të shumëpritur në peshën e rëndë.

“Nuk kam pasur kurrë problem të hyj në ring me ty. Të kam goditur me grusht kur ishim fëmijë dhe do të të godas përsëri,” deklaroi Joshua.

Nga ana e tij, Fury u përgjigj me tone sfiduese: “Nuk do të më thuash çfarë të bëj. Të kam ndjekur për 10 vitet e fundit. Kur të jesh gati, eja dhe më shih… Unë jam shefi. Puno për mua.”

Ky shkëmbim deklaratash e afron edhe më shumë mundësinë e një “Beteje të Britanisë”, një përballje që prej vitesh pritet nga tifozët e boksit dhe që mund të jetë një nga ngjarjet më të mëdha të këtij sporti në vitet e fundit.

