☀️
Tiranë 34°C · Kthjellët 28 August 2026
S&P 500 7,771 ▲0.51%
DOW 53,798 ▲0.43%
NASDAQ 26,697 ▲0.59%
NAFTA 83.05 ▼0.57%
ARI 4,609 ▼1.18%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141 EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141
₿ CRYPTO
BTC $79,650 ▼ -0.81% ETH $2,513 ▼ -0.31% XRP $1.4311 ▼ -2.36% SOL $106.2300 ▼ -0.94%
S&P 500 7,771 ▲0.51 % DOW 53,798 ▲0.43 % NASDAQ 26,697 ▲0.59 % NAFTA 83.05 ▼0.57 % ARI 4,609 ▼1.18 % S&P 500 7,771 ▲0.51 % DOW 53,798 ▲0.43 % NASDAQ 26,697 ▲0.59 % NAFTA 83.05 ▼0.57 % ARI 4,609 ▼1.18 %
EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141 EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141
28 Aug 2026
Breaking
Ergys Agasi u la në burg, avokati Maks Haxhia: Prokuroria nuk solli asnjë provë për korrupsion! Për lidhjet me Karçanajn&# Bomba e telekomanduar në Durrës, ekspertët e RENEA-s çaktivizojnë eksplozivin e lidhur me celular! E ardhmja e kombëtares së SHBA-së shfaqet në përballjen Red Bull New York–Philadelphia Union PEKIN – Kina paralajmëron për rrezikun e një tjetër përmbytjeje në Nepal nga liqeni i ri GJKKO lë në fuqi masën e “arrestit me burg”, çfarë tha Ergys Agasi para gjykatës
Menu
Kronika

U arrestua pas 8 muajsh në arrati, GJKKO lë në fuqi “arrestin me burg” për Ergys Agasin

· 1 min lexim

Ergys Agasi u paraqit sot në GJKKO për vlerësimin e masës së sigurisë, pasi u arrestua pas rreth 8 muajsh në arrati. GJKKO lë në fuqi masën “arrest me burg” në lidhje me dosjen e AKSHI-t.

Avokati Maks Haxhia tha se Prokuroria ka ardhur me një akuzë të re, atë të korrupsionit pasiv, ndërsa bëri me dije se vendimi do të ankimohet.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu