U nis me kallash për të vrarë 35-vjeçarin, arrestohet i riu në Rrogozhinë. Procedohet edhe një vajzë, roli i saj
Policia ka arrestuar në flagrance sot në 13 shtator një 26-vjeçar nga Peqini, i cili kanosi me kallashnikov për ta vrarë një 35-vjeçar nga Tirana.
Ngjarja ndodhi në Rrogozhinë. Operacioni i koduar “Prevent 2” parandaloi përshkallëzimin e konfliktit për motive të dobëta në orët e para të mëngjesit.
Në pranga ra edhe një 21-vjeçar që ndodhej në të njëjtën banesë, pasi nuk kallëzoi krimin në organet kompetente. Konflikti me armë ndodhi në shtëpinë e një 36-vjeçareje, ku po shkonte personi i kërcënuar me armë.
Gjatë kontrollit të ushtruar, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale armën e zjarrit së bashku me municionin luftarak. Materialet për ngjarjen i kaluan Prokurorisë së Durrësit.
Njoftimi i policisë
Rrogozhinë/ Finalizohet operacioni policor “Prevent 2”, parandalohet përshkallëzimi i një konflikti me pasoja për jetën
Vihet në pranga 26-vjeçari dhe sekuestrohet arma e zjarrit kallashnikov, me të cilën kanosi për vrasje një 35-vjeçar.
Shërbimet e Komisariatit të Policisë Kavajë, në bashkëpunim me Stacionin e Policisë Rrogozhinë, finalizuan me sukses operacionin policor të koduar “Prevent 2”.
Në kuadër të këtij operacioni u arrestuan në flagrancë shtetasit:
A. I., 26 vjeç, banues në Peqin, për veprat penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit” dhe “Kanosja”;
O. T., 21 vjeç, banues në Peqin, për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”.
Rreth orës 01:00, të datës 13.09.2026, shërbimet e Policisë morën informacion se një shtetas po kërcënonte me armë zjarri, për motive të dobëta, një 35-vjeçar.
Menjëherë pas marrjes së informacionit, u organizua puna, duke lokalizuar banesën ku ndodheshin shtetasit A. I. dhe O. T.
Gjatë kontrollit të ushtruar në banesë, ku ndodheshin këta shtetas, u gjetën dhe u sekuestruan, në cilësinë e provës materiale, një armë zjarri tip kallashnikov dhe municion luftarak.
Shtetasi A. I., për motive të dobëta, kishte kanosur për vrasje shtetasin A. S., 35 vjeç, nga Tirana, i cili po shkonte te banesa e një 36-vjeçareje, ku ndodheshin dy shtetasit A. I. dhe O. T.
Në vijim të veprimeve procedurale, pas konsultimit me Prokurorin, nisi procedimi penal në gjendje të lirë, për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”, ndaj 36-vjeçares, banuese në Rrogozhinë, e cila nuk ndodhej në banesë kur ndodhi konflikti mes dy shtetasve.
Arma e zjarrit dhe municionet e sekuestruara do t’i nënshtrohen ekzaminimeve të mëtejshme kriminalistike.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme në ngarkim të shtetasve të mësipërm.
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