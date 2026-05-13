U paraqit vullnetarisht, Specialja ndalon një të dyshuar në rastin “Laboratori ‘25”
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka bërë të ditur se personi me inicialet S.D. është paraqitur sot vullnetarisht në Policinë e Kosovës në Prishtinë, në lidhje me rastin që është duke u hetuar, të njohur si “Laboratori ‘25”.
Sipas njoftimit bëhet e ditur se pas intervistimit dhe ndërmarrjes së veprimeve procedurale, me aktvendim të prokurorit special, ndaj të njëjtit është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh për shkak të dyshimit për veprat penale: “Pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar, Falsifikimi i dokumentit”.
Hetimet lidhur me rastin “Laboratori ‘25”, janë në zhvillim dhe Prokuroria Speciale së bashku me Policinë e Kosovës do të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme në përputhje me ligjet në fuqi. /Telegrafi/
