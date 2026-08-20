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Kronika

U vra me thikë nga një 29-vjeçar në Ksamil, del fotoja e 20-vjeçarit portugez

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Ky që po shihni në foto është shtetasi portugez rreth 20-vjeç, Luis Miguel Varela Mendes, i cili u gjet i vdekur në orët e para të mëngjesit të së martës në Ksamil, pas një konflikti që ka degraduar në përdorimin e thikës nga një 29-vjeçar, Sokrat Vata.

Sipas raportimeve, molla e sherrit mes palëve dyshohet të ketë qenë ngacmimi i një vajze nga ana e viktimës, i cili ndodhej në shoqërinë e disa të huajve të tjerë. Gjatë këtij konflikti me mjete prerëse, përveç 20-vjeçarit që humbi jetën, ka mbetur i plagosur në këmbë edhe një tjetër shtetas i huaj që ndodhej me viktimën.

Pas ngjarjes së rëndë, 29-vjeçari, i cili punonte si bodigard, është ndihmuar për t’u larguar nga Ksamili nga dy turq, një djalë dhe një vajzë, të cilët e futën atë në bagazhin e makinës. Mirëpo, arratisja e tij u ndërpre, pasi, siç raportohet, policia e ka vendosur telefonin në përgjim dhe, përmes gjurmimit të valëve, lokalizoi lëvizjen e mjetit.

Makina u ndalua në Fier, ku efektivët bënë të mundur prangosjen e autorit të fshehur në bagazh dhe shoqërimin e dy shtetasve turq.

Përveç 29-vjeçarit, i cili dyshohet se është autori i vrasjes, policia deri tani ka arrestuar 11 persona të tjerë dhe ka shpallur në kërkim dy të tjerë.

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