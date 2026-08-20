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Bota

FOKUS – Portugalia vendos ndalim për mbulimin e fytyrës në ambiente publike

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mbulimin e fytyrës në

LISBONË, 19 gusht /ATSH – AA/ – Portugalia ka ndaluar mbulimin e fytyrës në hapësirat publike, pasi presidenti Antonio Jose Seguro nënshkroi një ligj të propozuar fillimisht nga partia e krahut të djathtë Chega.

Sipas një njoftimi të Pallatit Belem, Seguro e miratoi masën dje, duke njoftuar se ajo trajton një çështje me “ndjeshmëri të madhe sociale dhe kulturore”.

Ai tha se ndryshimet e bëra gjatë procesit parlamentar e kishin bindur atë të nënshkruante ligjin.

Seguro përmendi integrimin social, mos diskriminimin dhe sigurinë publike në mbështetje të masës, si dhe vendimet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut lidhur me mbulimin e fytyrës.

“Për Presidentin e Republikës, fytyra e pambuluar përbën një dimension themelor të besimit shoqëror, një karakteristikë të shoqërisë portugeze. Bashkëjetesa e përditshme bazohet në njohjen e ndërsjellë dhe mundësinë e krijimit të një marrëdhënieje të drejtpërdrejtë mes njerëzve”, thuhet në deklaratë.

“Dhe të pranohet se gratë duhet të fshehin tërësisht fytyrën e tyre nënkupton një asimetri të papajtueshme me vlerat e barazisë dhe dinjitetit të barabartë mes burrave dhe grave, vlera që formësojnë demokracitë evropiane”, thuhej më tej.

“Nga ana tjetër, në një shoqëri të lirë si e jona, çdo person duhet të jetë në gjendje të jetojë identitetin dhe bindjet e tij brenda një sërë rregullash të përbashkëta që ofrojnë një ‘përvojë të përbashkët’, koncept i pranuar nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut”, thuhej më tej.

Dega e Amnesty International në Portugali e ka kritikuar ligjin si diskriminues, duke theksuar se ai kërcënon të drejtat e grave muslimane që zgjedhin të mbulojnë fytyrën.

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