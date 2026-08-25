Udhëheqësi i “mafias kaukaziane” u vra me gjakftohtësi në Izrael, publikohet videoja e ekzekutimit brutal
Kreu i të ashtuquajturës “mafia kaukaziane” në Izrael, Yanis Yusayev, u qëllua për vdekje të dielën.
Një dokument video i ekzekutimit të tij regjistron momentin kur autori i krimit i afrohet nga pas dhe e qëllon në kokë nga një distancë shumë e afërt.
Vrasja ndodhi të dielën e kaluar jashtë një stacioni benzine në Cezare. Videoja tregon Yusayev duke dalë nga një restorant i vendosur në vendin e stacionit me dy burra të tjerë dhe duke zbritur shkallët. Autori i krimit është në anën e kundërt. I veshur me një bluzë me kapuç gri, pantallona të zeza dhe një kapuç të bardhë bejsbolli, me duart në xhepa, ai i afrohet nga pas dhe e qëllon në kokë pothuajse nga afër.
Yusayev ra në tokë, i mbuluar me gjak, dhe u dërgua në spital në gjendje kritike, ku mjekët e shpallën të vdekur.
Një forcë e madhe policore nxitoi në vendngjarje, duke rrethuar zonën dhe duke mbledhur prova si pjesë e hetimit për vrasjen.
Një helikopter u përdor gjithashtu në kërkim të autorit, por identiteti i të dyshuarit nuk është zbuluar ende.
Autoritetet po shqyrtojnë të kaluarën e Yusayev dhe lidhjet me krimin e organizuar, duke kërkuar një motiv për ekzekutimin dhe njerëzit që mund të jenë pas tij.
Sipas burimeve policore dhe personave të njohur me krimin e organizuar në zonat Hadera dhe Or Akiva, Yusayev kishte zhvilluar një rrjet të gjerë kontaktesh me figura të njohura në botën e krimit vendas gjatë viteve.
Midis tyre ishin Patrick Krasnopolsky, i cili përshkruhet si bashkëpunëtori i tij i ngushtë dhe “krahu i djathtë”, si dhe Oser Smilov.
Yusayev dhe Krasnopolsky u arrestuan në qershor 2025 me dyshimin për përfshirje në të shtëna dhe sulme me granata ndaj bizneseve në Or Akiva. Megjithatë, të dy u liruan më vonë pa akuza.
Në mars 2026, Krasnopolsky dhe Smilov u arrestuan me dyshimin për tentativë vrasjeje të një rivali të krimit të organizuar.
Sipas vlerësimeve të policisë, Yusayev dyshohet se ka mbajtur gjithashtu një aleancë të rëndësishme me Eli dhe Matan Arbiv, të cilët besohet se kanë kontrolluar aktivitetet e krimit të organizuar në zonën më të gjerë të Haderës.
Autoritetet izraelite besojnë se këta individë kanë vepruar si një grup i vetëm kriminal me aktivitete në Hadera, Or Akiva, Cezare dhe pjesë të rajonit Sharon.
Hetimi për vrasjen është duke vazhduar, me autoritetet që përpiqen të përcaktojnë nëse ekzekutimi është i lidhur me aktivitete dhe rivalitete të krimit të organizuar.
Yanis Yushayev, reported head of the Kafkazi (Caucasian) organized crime group in Israel, was assassinated in broad daylight at a Caesarea gas station.Security cameras caught the entire hit.According to initial reports, the gunman carried out the killing while wearing an…
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