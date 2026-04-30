Valdano vlerëson kandidatët për pankinën e Real Madridit: Mourinho mbyll kapitullin, Deschamps si alternativë e fortë
Jorge Valdano hyri në diskutimin për të ardhmen e stolit të Real Madridit duke analizuar emrat që lidhen me zëvendësimin e trajnerit aktual. Ai përmendi figura si José Mourinho, Jürgen Klopp, Didier Deschamps, Lionel Scaloni dhe Mauricio Pochettino, dhe shfaqi rezerva për disa prej tyre duke vënë në dukje kërkesat e veçanta të një klubi me presionin e Real Madridit.
Raporton telesport se Valdano e konsideron rikthimin e Mourinhos të pamundur, duke e quajtur një kapitull të mbyllur në historinë e klubit. Për Klopp ai thekson se është një trajner që ka nevojë për kohë për të ndërtuar projektin e tij, ndërsa te Real kohët për rezultatet janë të shkurtra. Po ashtu, Valdano vlerëson se Lionel Scaloni ka cilësi si trajner, por mungesa e përvojës në menaxhimin e klubeve të mëdha e bën kandidaturën e tij të rrezikshme për Realin. Nga ana tjetër, Pochettino shihet si një emër që është afruar më parë dhe për këtë arsye ka profil të vlerësuar.
Një vlerësim i veçantë i Valdanos shkon drejt Didier Deschamps, të cilin e përmend si një alternativë bindëse: fitues i Kupës së Botës dhe i njohur për menaxhimin e ekipeve me lojtarë të mëdhenj. Ai thekson se për Real Madridin është e rëndësishme të sjellë dikë që di të menaxhojë ego dhe emra të mëdhenj si Tchouaméni, Camavinga apo Mbappé.
Në përfundim, Valdano nënvizon se kërkesat e menjëhershme të rezultateve tek Real Madrid bëjnë që kandidaturat të shqyrtohen me kujdes, dhe përvoja në menaxhimin e grupit bëhet faktor kyç. Sipas telesport, ky është konkluzioni i tij kryesor në këtë debat për pankinën e klubit.
