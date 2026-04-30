☁️
Tiranë 17°C · Vranët 30 April 2026
S&P 500 7,136 ▼0.04%
DOW 48,862 ▼0.57%
NASDAQ 24,673 ▲0.04%
NAFTA 107.97 ▲1.02%
ARI 4,627 ▲1.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
₿ CRYPTO
BTC $76,110 ▼ -1.22% ETH $2,259 ▼ -2.8% XRP $1.3735 ▼ -1.29% SOL $83.1900 ▼ -1.53%
30 Apr 2026
Breaking
Charles i impresionuar nga muzika ushtarake gjatë vizitës në SHBA Parajsa e Tintorettos, piktura monumentale në Pallatin Dukal të Venecias Leao në dyshim, Milan përshikon alternativat: emri i ri është Luca Koleosho Valdano vlerëson kandidatët për pankinën e Real Madridit: Mourinho mbyll kapitullin, Deschamps si alternativë e fortë Goditet grup droge në Tiranë: një i arrestuar, dy në kërkim
Menu
Boterori

Valdano vlerëson kandidatët për pankinën e Real Madridit: Mourinho mbyll kapitullin, Deschamps si alternativë e fortë

· 2 min lexim

Jorge Valdano hyri në diskutimin për të ardhmen e stolit të Real Madridit duke analizuar emrat që lidhen me zëvendësimin e trajnerit aktual. Ai përmendi figura si José Mourinho, Jürgen Klopp, Didier Deschamps, Lionel Scaloni dhe Mauricio Pochettino, dhe shfaqi rezerva për disa prej tyre duke vënë në dukje kërkesat e veçanta të një klubi me presionin e Real Madridit.

Raporton telesport se Valdano e konsideron rikthimin e Mourinhos të pamundur, duke e quajtur një kapitull të mbyllur në historinë e klubit. Për Klopp ai thekson se është një trajner që ka nevojë për kohë për të ndërtuar projektin e tij, ndërsa te Real kohët për rezultatet janë të shkurtra. Po ashtu, Valdano vlerëson se Lionel Scaloni ka cilësi si trajner, por mungesa e përvojës në menaxhimin e klubeve të mëdha e bën kandidaturën e tij të rrezikshme për Realin. Nga ana tjetër, Pochettino shihet si një emër që është afruar më parë dhe për këtë arsye ka profil të vlerësuar.

Një vlerësim i veçantë i Valdanos shkon drejt Didier Deschamps, të cilin e përmend si një alternativë bindëse: fitues i Kupës së Botës dhe i njohur për menaxhimin e ekipeve me lojtarë të mëdhenj. Ai thekson se për Real Madridin është e rëndësishme të sjellë dikë që di të menaxhojë ego dhe emra të mëdhenj si Tchouaméni, Camavinga apo Mbappé.

Në përfundim, Valdano nënvizon se kërkesat e menjëhershme të rezultateve tek Real Madrid bëjnë që kandidaturat të shqyrtohen me kujdes, dhe përvoja në menaxhimin e grupit bëhet faktor kyç. Sipas telesport, ky është konkluzioni i tij kryesor në këtë debat për pankinën e klubit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

