Vance: Kush mashtroi taksapaguesit amerikanë gjatë COVID-19, nuk përfiton më kredi qeveritare
Administrata e presidentit Donald Trump do të pezullojë rreth 870 mijë persona të dyshuar për mashtrim ndaj programeve federale të biznesit të vogël gjatë pandemisë COVID-19, duke i ndaluar ata të përfitojnë nga kreditë e ardhshme të mbështetura nga qeveria.
Zëvendëspresidenti JD Vance deklaroi të hënën se personat që kanë mashtruar taksapaguesit amerikanë nuk duhet të kenë më të drejtë të marrin kredi përmes programeve qeveritare.
“Nëse i keni mashtruar taksapaguesit amerikanë, qeveria federale tani do të thotë se ju është ndërprerë e drejta”, u tha Vance gazetarëve, duke shtuar se këta persona nuk duhet të aplikojnë më dhe se aplikimet e tyre nuk do të miratohen.
Njoftimi erdhi në të njëjtën ditë kur Departamenti i Drejtësisë bëri të ditur një seri çështjesh penale në kuadër të një operacioni mbarëkombëtar kundër mashtrimit me Programin e Mbrojtjes së Pagave (PPP), të krijuar gjatë pandemisë.
Operacioni, i zhvilluar nga 12 qershori deri më 1 shtator, rezultoi në masa ndaj më shumë se 160 të pandehurve dhe synoi të rikuperojë rreth 245 milionë dollarë humbje të shkaktuara ndaj taksapaguesve.
Hetimi përfshiu prokurorë nga 44 Zyra të Prokurorëve të SHBA-së, si dhe më shumë se 20 partnerë federalë dhe shtetërorë të zbatimit të ligjit.
Autoritetet amerikane kanë intensifikuar ndjekjen e rasteve të mashtrimit me fondet e pandemisë, më shumë se pesë vjet pasi qeveria shpërndau kreditë emergjente për bizneset që u përballën me vështirësi të mëdha ekonomike gjatë krizës së koronavirusit.
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