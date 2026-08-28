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Politika

Veliaj i heq kompetencat Anuela Ristanit për drejtimin e Bashkisë Tiranë

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Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, nga qelia, ka vendosur të tërheqë delegimin e kompetencave që i kishte dhënë Anuela Ristanit për drejtimin e Bashkisë.

Përmes një vendimi, siguruar nga RTSH 24, Veliaj ka revokuar urdhrin e mëparshëm për delegimin e përkohshëm të detyrave të Kryetarit të Bashkisë së Tiranës.

Delegimi i kompetencave ishte bërë në shkurt të vitit 2025, në një periudhë kur kryebashkiaku nuk mund të ushtronte normalisht detyrën për shkak të arrestimit të tij. Sipas Veliajt, ky delegim ishte menduar vetëm si një masë e përkohshme për të garantuar funksionimin e Bashkisë.

Me këtë vendim, Anuela Ristani nuk do të ketë më kompetencat e deleguara për drejtimin e Bashkisë së Tiranës.

Vendimi

URDHËROJ:

“Për delegimin e përkohshëm të detyrave e të kryetarit të Bashkisë Tiranë”.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe afishohet në stendën e afishimeve publike të Bashkisë Tiranë.

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