18 March 2026
S&P 500 6,716 ▲0.25%
DOW 46,993 ▲0.1%
NASDAQ 22,480 ▲0.47%
NAFTA 94.27 ▼1.32%
ARI 4,957 ▼1.02%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791 EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791
₿ CRYPTO
BTC $73,983 ▲ +0.08% ETH $2,316 ▼ -0.58% XRP $1.5119 ▼ -0.05% SOL $93.9700 ▲ +0.3%
S&P 500 6,716 ▲0.25 % DOW 46,993 ▲0.1 % NASDAQ 22,480 ▲0.47 % NAFTA 94.27 ▼1.32 % ARI 4,957 ▼1.02 % S&P 500 6,716 ▲0.25 % DOW 46,993 ▲0.1 % NASDAQ 22,480 ▲0.47 % NAFTA 94.27 ▼1.32 % ARI 4,957 ▼1.02 %
EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791 EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791
18 Mar 2026
Breaking
Ardi Behari me detyrë të re në FSHF, emërohet drejtor i sektorit të edukimit Punë e re për Ibrahimoviç, do të jetë opinionist gjatë Botërorit 2026 për Fox Sports Guardiola pas eliminimit: Sfida më e madhe për mua ka qenë Liverpool i Jürgen Klopp, jo Real-i i Madridit! Rritja e çmimit të karburantit, Konfindustria thirrje qeverisë: Ulni taksën e qarkullimit dhe… Disiplina lë Egnatian pas staf/ Tetova pezullohet 6 muaj, dënime të rënda edhe për Flamurtarin
Menu
Sporti

Venezuela e shpall festë kombëtare ditën e fitores në bejsboll kundër SHBA-së

· 2 min lexim
Mar 12, 2023; Miami, Florida, USA; Venezuela catcher Salvador Perez (13) celebrates with teammates after scoring during the first inning against Puerto Rico at LoanDepot Park. Mandatory Credit: Sam Navarro-USA TODAY Sports

–Venezuela e shpalli festë kombëtare të mërkurën pasi mundi Shtetet e Bashkuara 3-2 në një finale të ngarkuar politikisht të World Baseball Classic në Miami.

Amerikano-jugorët fituan titullin e tyre të parë dhe presidentja në detyrë, Delcy Rodríguez, shpalli një festë kombëtare, ku vetëm punonjësit në sektorët thelbësorë duhet të punojnë.

“Rroftë Venezuela”, tha ajo në një deklaratë.

“Kjo fitore është provë e pasionit, talentit dhe unitetit që na dallon ne venezuelianët. Një arritje që do të jetojë përgjithmonë në zemër të kombit tonë”, shtoi ajo.

Rodríguez, i cili më parë shërbeu si zëvendëspresidente, mori detyrën pasi SHBA-të rrëzuan ish-udhëheqësin autoritar, Nicolas Maduro në fillim të vitit.

Ai dhe gruaja e tij janë tani në Nju Jork, ku do të dalin në gjyq për përfshirje të dyshuar në tregtinë ndërkombëtare të drogës.

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump e kishte ndezur lojën politikisht më parë.

Pasi Venezuela arriti në finale, ai shkroi në platformën e tij online Truth Social se shumë gjëra të mira i kishin ndodhur Venezuelës kohët e fundit, madje duke nënkuptuar se vendi mund të bëhej shteti i 51-të i SHBA-së.

Ai e përsëriti këtë pas finales me fjalën “SHTETËSI!!!”.

World Baseball Classic bashkon ekipet më të mira kombëtare të botës çdo tre deri në katër vjet.

Venezuela kishte arritur në finale për herë të parë.

Në kryeqytetin Karakas, mijëra njerëz festuan në rrugë dhe kënduan himnin kombëtar pas fitores së të martës./

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu