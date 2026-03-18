Venezuela e shpall festë kombëtare ditën e fitores në bejsboll kundër SHBA-së
–Venezuela e shpalli festë kombëtare të mërkurën pasi mundi Shtetet e Bashkuara 3-2 në një finale të ngarkuar politikisht të World Baseball Classic në Miami.
Amerikano-jugorët fituan titullin e tyre të parë dhe presidentja në detyrë, Delcy Rodríguez, shpalli një festë kombëtare, ku vetëm punonjësit në sektorët thelbësorë duhet të punojnë.
“Rroftë Venezuela”, tha ajo në një deklaratë.
“Kjo fitore është provë e pasionit, talentit dhe unitetit që na dallon ne venezuelianët. Një arritje që do të jetojë përgjithmonë në zemër të kombit tonë”, shtoi ajo.
Rodríguez, i cili më parë shërbeu si zëvendëspresidente, mori detyrën pasi SHBA-të rrëzuan ish-udhëheqësin autoritar, Nicolas Maduro në fillim të vitit.
Ai dhe gruaja e tij janë tani në Nju Jork, ku do të dalin në gjyq për përfshirje të dyshuar në tregtinë ndërkombëtare të drogës.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump e kishte ndezur lojën politikisht më parë.
Pasi Venezuela arriti në finale, ai shkroi në platformën e tij online Truth Social se shumë gjëra të mira i kishin ndodhur Venezuelës kohët e fundit, madje duke nënkuptuar se vendi mund të bëhej shteti i 51-të i SHBA-së.
Ai e përsëriti këtë pas finales me fjalën “SHTETËSI!!!”.
World Baseball Classic bashkon ekipet më të mira kombëtare të botës çdo tre deri në katër vjet.
Venezuela kishte arritur në finale për herë të parë.
Në kryeqytetin Karakas, mijëra njerëz festuan në rrugë dhe kënduan himnin kombëtar pas fitores së të martës./
