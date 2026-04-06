Vetëm një lojtar italian në fushë, ndeshja Udinese-Como vendos rekord në Serie A
Mjafton të shohësh statistikat e ndeshjes së sotme Udinese-Como në Serie A për të kuptuar krizën që po kalon futbolli italian.
Nicolò Zaniolo ishte i vetmi lojtar italian në formacionet titullare prej 22 lojtarësh për ndeshjen Udinese-Como në Serie A: një rekord për një ndeshje të vetme këtë sezon në kampionatin italian.
Duke parë zëvendësimet, pesë për secilën skuadër, dhe trajnerët, rezultati ndryshon pak: nga 34 lojtarët dhe trajnerët që luajtën, vetëm Bertola (mbrojtësi i Udineses që hyri në fushë disa minuta para përfundimit të ndeshjes) iu bashkua Zaniolos së lartpërmendur si italianët në fushë. (2/34)
Për të gjetur një ndeshje të Serie A me kaq pak lojtarë italianë që fillojnë nga fillimi, duhet të kthehesh pas në 28 prill 2024 (Bologna-Udinese 1-1, me vetëm Lorenzo Lucca në atë rast).
