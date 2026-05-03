VIDEO/ Juventus zhgënjen në shtëpi, vetëm barazim ndaj Veronës
Juventus nuk shkon më shumë se barazimi 1-1 ndaj Veronës në shtëpi. Verona shënoi në minutën e 34-të, me anë të Bowie, duke dërguar në festë tifozërinë mysafire. Bardhezinjtë barazuan shifrat me Vlahovic, por nuk ia dolën dot që të dalin me pikët e plota nga ky takim.“Zonja e Vjetër” renditet në vendin e katërt […]
Juventus nuk shkon më shumë se barazimi 1-1 ndaj Veronës në shtëpi. Verona shënoi në minutën e 34-të, me anë të Bowie, duke dërguar në festë tifozërinë mysafire.
Bardhezinjtë barazuan shifrat me Vlahovic, por nuk ia dolën dot që të dalin me pikët e plota nga ky takim.“Zonja e Vjetër” renditet në vendin e katërt me 65 pikë. Verona është në vendin e parafundit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.