EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
BTC $75,898 ▲ +1.5% ETH $2,319 ▲ +1.36% XRP $1.4274 ▲ +0.85% SOL $85.7200 ▲ +0.63%
20 Apr 2026
VIDEO/ Një person hap zjarr në një sit arkeologjik në Meksikë, qëllon për vdekje turisten kanadeze, i jep fund dhe jetës së tij

Të paktën një person humbi jetën këtë të hënë pasi një person hapi zjarr në piramidën Teotihuacan, një nga vendet arkeologjike më të rëndësishme në Meksikë dhe një atraksion i njohur turistik. Autori i sulmit më pas i dha fund jetës së tij.

Autoritetet konfirmuan se viktima ishte një grua nga Kanadaja, e cila u qëllua për vdekje gjatë incidentit.

Presidentja e Meksikës, Claudia Sheinbaum, reagoi përmes një deklarate duke shprehur solidaritet me të prekurit dhe familjet e tyre, ndërsa konfirmoi se autoritetet janë në kontakt me ambasadën kanadeze. Ajo shtoi se ka urdhëruar hetim të plotë të ngjarjes dhe ofrim të të gjithë mbështetjes së nevojshme për viktimat dhe të afërmit e tyre.

Atención: Tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, en México. Se reporta una persona muerta. El atacante habría sido abatido por la guardia nacional. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/YxKV8DSx4V

Lexo Gjithashtu