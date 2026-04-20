VIDEO/ Një person hap zjarr në një sit arkeologjik në Meksikë, qëllon për vdekje turisten kanadeze, i jep fund dhe jetës së tij
Të paktën një person humbi jetën këtë të hënë pasi një person hapi zjarr në piramidën Teotihuacan, një nga vendet arkeologjike më të rëndësishme në Meksikë dhe një atraksion i njohur turistik. Autori i sulmit më pas i dha fund jetës së tij.
Autoritetet konfirmuan se viktima ishte një grua nga Kanadaja, e cila u qëllua për vdekje gjatë incidentit.
Presidentja e Meksikës, Claudia Sheinbaum, reagoi përmes një deklarate duke shprehur solidaritet me të prekurit dhe familjet e tyre, ndërsa konfirmoi se autoritetet janë në kontakt me ambasadën kanadeze. Ajo shtoi se ka urdhëruar hetim të plotë të ngjarjes dhe ofrim të të gjithë mbështetjes së nevojshme për viktimat dhe të afërmit e tyre.
Atención: Tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, en México. Se reporta una persona muerta. El atacante habría sido abatido por la guardia nacional. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/YxKV8DSx4V
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.