VIDEO/ PSG fiton në thriller-in e 9 golave në Champions, Bayerni beson te përmbysja në Mynih për finalen e madhe
Gola, spektakël dhe emocione në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Champions. PSG triumfon 5-4 ndaj Bayern, në përballjen e luajtur në Paris.
Takimi nisi me ritëm të frikshëm, me skuadrat që u hodhën menjëherë në sulm. Bavarezët kaluan në avantazh me Kane, falë një penalltie.
Nuk mungoi përgjigja e vendasve, teksa Kvara me të djathtën e tij, çoi topin në cepin e portës. Parisienët përmbysën sfidën, Neves gjeti të papërgatitur mbrojtjen e mysafirëve. Olise riktheu ekuilibrat në Paris, por në fundin e pjesës së parë, një gol i Dembele nga penalltia “elektrizoi” stadiumin.
PSG e nisi me shumë dëshirë pjesën e dytë dhe realizoi dy herë, me Kvara dhe Dembele.
Gjermanët nuk u dorëzuan dhe ngushtuan shifrat me Upamecano dhe Diaz, me golin e këtij të fundit që u konsiderua i rregullt vetëm pas kontrollit në sistemin VAR. Vëmendja tashmë është e fokusuar te ndeshja e kthimit në Mynih, aty ku do vendoset skuadra e kualifikuar për në finale.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.