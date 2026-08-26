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Maqedonia

Rreth 7 mijë shkelje nga drejtuesit e motoçikletve dhe katërçikleve, MPB me 503 kallëzime penale

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MPB Maqedoni njofton se në periudhën nga 18.05.2026 deri më 31.07.2026, Sektori për Çështjet e Trafikut pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme zhvilloi aksione kontrolli të përforcuara në të gjithë territorin e vendit, të fokusuara te drejtuesit e biçikletave me motor ndihmës, mopedëve, motoçikletave, triçikleve dhe katërçikleve.

Gjatë kontrolleve u konstatuan gjithsej 6.932 kundërvajtje të kryera nga drejtuesit e biçikletave me motor ndihmës, mopedëve, motoçikletave, triçikleve dhe katërçikleve, si dhe 33 kundërvajtje të kryera nga drejtuesit e biçikletave.

“Numri më i madh i kundërvajtjeve u konstatua në territorin e SPB Shkup – 2.146, SPB Manastir – 992, SPB Veles – 856, SPB Kumanovë – 583, SPB Shtip – 544, SPB Tetovë – 541, SPB Ohër – 420 dhe SPB Strumicë – 327, ndërsa nga Njësiti Mobil për Sigurinë e Trafikut Rrugor u konstatuan 556 kundërvajtje. Nga numri i përgjithshëm i kundërvajtjeve të konstatuara, 5.678 kanë të bëjnë me mosmbajtjen e helmetës mbrojtëse gjatë drejtimit të këtyre llojeve të mjeteve”.

“Për të gjitha kundërvajtjet e konstatuara janë ndërmarrë masat përkatëse në përputhje me Ligjin për Sigurinë e Trafikut Rrugor. Gjatë kontrolleve u konstatuan gjithashtu 15.715 kundërvajtje të tjera, ndërsa ndaj 503 drejtuesve janë paraqitur kallëzime penale, në përputhje me nenin 297-a të Kodit Penal”.

“Ministria e Punëve të Brendshme vazhdon me kontrollet e përforcuara në të gjithë territorin e vendit, me qëllim përmirësimin e sigurisë në trafik dhe respektimin e vazhdueshëm të rregullave dhe rregulloreve të trafikut. U bëjmë apel të gjithë drejtuesve të biçikletave, biçikletave me motor ndihmës, mopedëve, motoçikletave, triçikleve, katërçikleve dhe mjeteve të lehta elektrike që të marrin pjesë me përgjegjësi në trafik, të respektojnë rregullat dhe rregulloret rrugore, të përdorin detyrimisht helmetë mbrojtëse dhe të mos drejtojnë mjete nën ndikimin e alkoolit ose substancave të tjera psikoaktive”, thonë nga MPB.

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