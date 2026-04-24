S&P 500 7,165 ▲0.8%
DOW 49,231 ▼0.16%
NASDAQ 24,837 ▲1.63%
NAFTA 95.30 ▼0.57%
ARI 4,724 ▼0%
EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998
BTC $77,657 ▼ -0.38% ETH $2,326 ▲ +0.05% XRP $1.4402 ▲ +0.37% SOL $86.7700 ▲ +1.2%
S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 95.30 ▼0.57 % ARI 4,724 ▼0 % S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 95.30 ▼0.57 % ARI 4,724 ▼0 %
EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998 EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998
Politika

Vizita e Ramës në Greqi, Alibali: Në kuadër të një turi europian për të zhbllokuar rrugën e Shqipërisë drejt BE-së

· 2 min lexim

Analisti Neritan Alibali e sheh vizitën e kryeministrit Edi Rama në Greqi si pjesë të një turi europian, në përpjekje për të zhbllokuar, sipas tij, ngërçin në rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Europian.

Në emisionin “3D” nga Alban Dudushi, ai akuzoi kryeministrin Rama se nuk po punon për të përmbushur reformat e kërkuara nga BE-ja, por se “po përpiqet të aktivizojë miq dhe rrjete miqësish për të avancuar procesin e integrimit”.

Sipas analistit, përpjekja për t’u integruar në BE kërkon një klimë të mirë politike, bashkëpunim me opozitën dhe reforma.

“Nuk e shoh si një takim për të rikonfirmuar marrëdhëniet e mira me Greqinë, e shoh në kuadër të një turi europian që Rama ka ndërmarrë për t’u përpjekur të zhbllokojë ngërçin e rrugës së Shqipërisë drejt BE-së. E shoh të lidhur takimin me Melonin, Sanchez dhe Mitsotakis. Meloni deklaroi që me miqtë grekë do të flasim për ta ndihmuar Shqipërinë drejt BE-së. Greqia është një vend potencial frenues për integrimin në BE për çështjet që ka me ne, por jo vetëm Greqia. Taktika e zotit Rama është e tillë që, në vend që të plotësojë kërkesat për reformat e thella që i kërkon nga BE sot, përpiqet të aktivizojë miqtë dhe miqtë e miqve për të kaluar aprovimin. Me mik nuk futesh dot në BE, duhet një klimë e mirë politike në Shqipëri, duhet bashkëpunim me opozitën, duhen reforma dhe vendosmëri e madhe dhe natyrisht çështjet me Greqinë. Unë mendoj që edhe vetë grekët e kanë të vështirë heqjen e ligjit të luftës.”, tha analisti.

