VLEN: BDI krijon panik për projektin që vetë e la përgjysmë

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EUR/CAD
1.6096
EUR/USD
1.1609
EUR/GBP
0.8572
EUR/CHF
0.9388
EUR/ALL
92.3446
EUR/MKD
61.4970
EUR/RSD
117.3508
EUR/TRY
56.0738
EUR/JPY
185.50
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