Deri më tani në RMV janë rregjistruar 55 raste të etheve të Nilit Perëndimor, dy pacientë në gjendje të rëndë
Deri më tani në vend janë regjistruar gjithsej 55 raste të etheve të Nilit Perëndimor. Nga këto, 53 janë konfirmuar, nga të cilat 52 janë të shtruar në spital, njoftoi ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski, në konferencën e sotme për shtyp.
Ai informoi se javën e fundit ka pasur pesë raste, nga të cilat dy janë të pakonfirmuara, që është një rënie në krahasim me tre javët e mëparshme kur kishte nga 9 në 11 raste, dhe ka edhe ndryshime në atë që rastet e fundit të etheve të Nilit Perëndimor në Shkup vijnë nga pjesa veriore, verilindore e qytetit, ndryshe nga deri më tani kur ato ishin regjistruar kryesisht në pjesën jugore të qytetit.
“Situata aktuale është 19 të shtruar në spital në Klinikën për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile, nga të cilët 17 janë të konfirmuar, dy të pakonfirmuar”, njoftoi Ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski.
Shkalla e vdekshmërisë deri më tani është 11.5 përqind, kohëzgjatja mesatare e trajtimit është 14 ditë. Trajtimi më i gjatë zgjati 29 ditë, shkarkimi më i shkurtër është pas tetë ditësh.
“Kulmi i ngarkesës së punës në Klinikën për Sëmundje Infektive ishte më 12 gusht, kur kishte 24 raste të shtruara në spital. Aktualisht, sipas kësaj ndarjeje, ka 18”, shtoi Klekovski./Telegrafi/
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