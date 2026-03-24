Vrasje ne familje: 80 vjecari vret gruan 75 vjece
Policia e Fierit ka zbardhur detajet e para të krimit të rëndë të dyfishtë të ndodhur pasditen e sotme në Kuman të Fierit.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 14:30.
Autori që gjithashtu mbeti viktimë është Shefit Rrapaj, kurse viktima është Dashuri Rrapaj.
“Shtetasi Sh. Rr., rreth 80 vjeç, banues në fshatin Kuman, Roskovec, dyshohet se ka vrarë me armë zjarri (pushkë), në banesë, bashkëshorten e tij, shtetasen D. Rr., rreth 75 vjeçe, dhe më pas ka vrarë veten”, thanë burime zyrtare.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të rastit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.