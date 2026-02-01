Ndahet nga jeta pas një beteje të gjatë me sëmundjen e rëndë gazetarja dhe shkrimtarja, Rezarta Reçi
Gazetaria dhe letërsia shqiptare kanë humbur sot një nga zërat e tyre më të ndjeshëm. Gazetarja dhe shkrimtarja e njohur, Rezarta Reçi, është ndarë nga jeta pas një beteje të gjatë dhe të vështirë me një sëmundje të rëndë.
Lajmi i hidhur është konfirmuar nga familjarët e saj, të cilët përmes një njoftimi prekës bënë të ditur se gazetarja u shua në paqe, e rrethuar nga dashuria e të afërmve dhe miqve deri në frymën e fundit.
“Rrezarta jonë u shua në paqe mes njerëzve të zemrës, dashurisë, respektit e përkushtimit të miqve, të afërmve e mjekëve që i qëndruan pranë në të gjithë sfidën e saj të viteve të fundit,” shkruajnë familjarët në njoftimin të publikuar në rrjetet sociale.
Një jetë kushtuar fjalës
Rezarta Reçi lë pas një trashëgimi të pasur profesionale. Gjatë karrierës së saj, ajo u shqua si autore dhe moderatore e shumë emisioneve televizive, duke u bërë një zë i veçantë në gazetarinë kulturore. Ajo punoi me dinjitet dhe finesë, duke lënë pas jo vetëm artikuj e telereportazhe, por edhe një model qytetarie dhe mirësie.
Rezarta Reçi la një gjurmë të pashlyeshme në historinë e medias shqiptare. Përveç angazhimeve televizive, ajo do të mbahet mend gjatë për kontributin e saj të spikatur në Radio Tirana 1. Zëri i saj shoqëroi mijëra dëgjues përmes emisioneve kult e të ndjera si “Kur themi të dua!” dhe “Zërat e mesnatës”. Përmes këtyre programeve, Reçi krijoi një lidhje shpirtërore me publikun, duke trajtuar tema të ndjenjës, poezisë dhe reflektimit njerëzor.
Përveç gazetarisë, Reçi ishte edhe një autore e vlerësuar librash. Një ndër veprat e saj më të spikatura mbetet “Zhbërja”, një libër që eksploron marrëdhëniet e ndërlikuara njerëzore dhe nevojën për të “zhbërë” të vjetrën për të përqafuar qasje të reja. Siç dëshmojnë të njohurit e saj, krijimtaria dhe shkrimi ishin burimi i saj i forcës gjatë luftës me sëmundjen.
Ikja e saj është një humbje e madhe për familjen, miqtë dhe të gjithë komunitetin kulturor, të cilët do ta kujtojnë gjithmonë për shpirtin e saj të përkushtuar ndaj së bukurës dhe së vërtetës.