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09 Sep 2026
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MLB

Yankees prezantojnë ëmbëlsirë me temë Naruto në Nata e Naruto në Bronx

· 1 min lexim

New York Yankees ofruan një ëmbëlsirë të frymëzuar nga ramen si pjesë e festimeve për Nata e Naruto në Bronx gjatë ndeshjes kundër Colorado Rockies.

Sipas Bleacher Report, ëmbëlsira e quajtur “Ichiraku’s Sweet Treat” do të shitet në Seksionin 125 dhe është një tortë çokollate e mbuluar me “noodle” prej buttercream, një vezë të bërë prej xhelatine, një biskotë në formë peshku që i ngjan narutomaki-t dhe shtypëse Pocky për të ngrënë.

Stadiumi po ashtu ofroi një tas të vërtetë me ramen të ftohtë në Seksionin 223, që përfshinte noodle të vërteta, copëza narutomaki dhe barkë portokalli të pjekur (roasted pork belly) si pjesë të menus së tematikës.

Si pjesë e eventit, për të parët 40,000 fansa u shpërndanë karta ekskluzive Naruto “Chakra”; këto karta ishin shfaqur në faqe riprodhjeje dhe ishin vendosur në treg për qindra dollarë përpara nisjes së ndeshjes në orën 7:05 p.m. ET — një informacion që u përmend gjithashtu nga Bleacher Report.

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