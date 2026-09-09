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09 Sep 2026
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MLB

Dodgers dhe Reds 0-0 pas pjesës së parë, Skubal mbyll radhën e parë pa gola

· 2 min lexim

Takimi ndërmjet Los Angeles Dodgers dhe Cincinnati Reds më 8 shtator 2026 mbeti i paqartë pas pjesës së parë, me rezultatin 0-0. Dodgers vijnë në këtë ndeshje me bilancin 87-57, ndërsa Reds kanë 69-75.

Sipas Bleacher Report, në nisje Tarik Skubal regjistroi një inning të pastër për Reds, duke përfshirë një strikeout dhe dy out me top. Në radhitjen e Reds, Elly De La Cruz u hodh në tokë për out në të dytën (Skubal te Miguel Rojas te Enrique Hernández) dhe Dane Myers u eliminua me strike në një foul tip. Për Dodgers, në fund të pjesës së parë Mookie Betts doli me pop në diçka që u mor në të parën nga Sal Stewart, ndërsa Tommy Edman u eliminua me strike.

Pas këtyre shtatërajeve, të dy ekipet do të kërkojnë të prishin qetësinë në pjesën e dytë: Dodgers kërkojnë të krijojnë presion ofensiv në gjysmën e poshtme të innings, ndersa Reds mbështeten te skema e duhur e goditjeve dhe mbulimi i infield-it për të ruajtur avantazhin e barazuar të ndeshjes.

Rezultati mbetet 0-0 pas një nisjeje ku Skubal tregoi efikasitet dhe qetësi në majën e parë; për përditësime dhe analiza të mëtejshme mbi këtë ndeshje, konsultohuni me përmbledhjen e Bleacher Report.

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