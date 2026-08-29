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NBA

Zbulohet koleksioni i atleteve Way of Wade 12 të Steph Curry në katër ngjyra

· 1 min lexim

Fotografitë e shpërndara së fundmi kanë zbuluar katër versione të reja të atleteve Way of Wade 12, të dizajnuara si Player Exclusive (PE) për yllin e Golden State Warriors, Steph Curry. Modelet vijnë në ngjyra të zeza, të bardha, rozë dhe jeshile-tyrkiz, dhe pritet të dalin në treg midis 9 dhe 14 shtatorit.

Siç raporton Bleacher Report, imazhet që qarkulluan të premten tregojnë detaje të ndryshme të dizajnit për secilën ngjyrë. Pas bashkëpunimit me Under Armour (2013–2025), Curry nënshkroi në qershor një marrëveshje 10-vjeçare me vlerë 400 milionë dollarë me kompaninë kineze Li-Ning, sipas Shams Charania të ESPN.

Bleacher Report thekson se fotot kanë tërhequr menjëherë vëmendjen e tifozëve dhe koleksionistëve, ndërsa pritet që marka të sqarojë së shpejti detajet për disponueshmërinë dhe çmimet zyrtare.

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