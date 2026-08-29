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NBA

Damian Lillard shfaq përqindje të jashtëzakonshme në stërvitje para sezonit të NBA-së

· 2 min lexim

Damian Lillard po rikthehet në fushë pas mungesës gjatë sezonit 2025–26 për shkak të këputjes së tendinit të Akilit në këmbën e majtë. Gjatë një stërvitjeje të fundit ai realizoi 1,100 nga 1,168 gjuajtje — një rezultat prej 94.2% — që tregon se goditja e tij po funksionon në nivel të lartë.

Sipas Bleacher Report, Lillard njihet si një nga realizuesit më të mirë në momente vendimtare dhe ka një distancë të pakufizuar në gjuajtje, çka e ka bërë atë një skorer të spikatur gjatë viteve. Karriera e tij përfshin nëntë pjesëmarrje në All-Star, shtatë herë në ekipet All-NBA dhe përfshirjen në ekipin e 75-vjetorit të NBA-së. Në 13 sezone rregullore dhe mbi 900 ndeshje si titullar, mesatarisht ka shënuar 25.1 pikë, ka dhënë 6.7 asistime dhe ka marrë 4.3 kërcime për ndeshje, si dhe ka realizuar 2,804 trojkash në kampionatit rregull; në playoff ka shtuar edhe 222 të tjera, për një total prej 3,026.

Lillard është rikthyer te Portland, ku kaloi 11 sezonet e para, pas dy viteve me Milwaukee Bucks. Ai do të bëjë pjesë në një prapaskenë të re së bashku me Ja Morant, i cili po kërkon një rikthim pas disa sezoneve të vështira me Memphis Grizzlies. Sipas paraqitjes së stërvitjes, duket se gjuajtja e Lillard është gati për nisjen e sezonit.

Këto paraqitje në stërvitje rrisin pritshmëritë për atë që mund të sjellë Lillard kur Blazers të nisin sezonin më 21 tetor, një konstatim që vlerëson edhe Bleacher Report.

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