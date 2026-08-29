Një vonesë në vendimin e Steph Curry për zgjatjen e kontratës mund të krijojë shqetësim te Warriors
Steph Curry së shpejti do të jetë i kualifikuar për të nënshkruar një zgjatje dyvjeçare me Golden State Warriors, me vlerë rreth 136.7 milionë dollarë. Për sezonin 2026–27 ai pritet të marrë 62.6 milionë dollarë, ndërsa më pas do të hyjë në agjenci të lirë. Pas një përfundimi 37–45 sezonin e kaluar, Warriors rikthyen disa lojtarë të rëndësishëm si Draymond Green, Kristaps Porziņģis, Al Horford, De’Anthony Melton dhe Gary Payton II, por skuadra nuk bëri ndryshime shumë të mëdha nga jashtë.
Siç raporton Bleacher Report, Nick Friedell i The Athletic paralajmëroi se, megjithëse supozohet se në shumicën e rasteve Curry do të nënshkruajë dhe do të mbetet pika qendrore e ekipit, një vonesë në firmosje mund të shkaktojë një “shqetësim që do të qëndrojë” deri në zgjidhje. Fryma e pasigurisë, qoftë si një mesazh për paketën e lojtarëve apo thjesht për shkak të pritshmërive personale të yllit, mund të rëndojë atmosferën rreth grupit.
Menaxheri i përgjithshëm Mike Dunleavy ka shprehur më parë besimin se Curry do të përfundojë karrierën me Warriors dhe ka pranuar se vendimi është i lojtarit. Ekipi gjithashtu raportohet se tentoi të afroje LeBron Jamesin në afatin e lirë para se ai të largohej për në një destinacion tjetër. Në këtë kontekst, pozicioni konkurrues i Golden State në Konferencën Perëndimore dhe shëndeti i përbërësve të skuadrës mbeten faktorë kyç që Curry do t’i marrë parasysh përpara se të vendosë.
Nëse Curry ka dyshime për perspektivën e ekipit në garën e Perëndimit, ai mund të zgjedhë të presë para firmosjes, dhe kjo pasiguri mund të ndikojë te Warriors derisa të ketë vendim përfundimtar — sipas Bleacher Report.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.