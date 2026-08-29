Konkurrenca për Rookie of the Year 2026-27: Dybantsa, Peterson, Boozer dhe Caleb Wilson në vende kryesore
Garë e fortë pritet për çmimin e Rookie of the Year në sezonin 2026-27, me disa emra që shfaqen si pretendentët kryesorë: A.J. Dybantsa, i zgjedhur si numër një nga Washington Wizards; Darryn Peterson, i dytë nga Utah Jazz; Cameron Boozer, i zgjedhur i tretë nga Memphis Grizzlies; dhe Caleb Wilson, që shkoi në vendin e katërt për Chicago Bulls.
Siç raporton Bleacher Report, vlerësimet e skautëve dhe drejtuesve e vendosin Dybantsën si favorit, kryesisht për shkak të aftësive të tij dhe pritshmërive për minutat që mund t’i jepen. Në të njëjtën kohë, për Peterson ekziston shqetësimi se roli i tij te Jazz mund të jetë i kufizuar për shkak të pranisë së lojtarëve si Lauri Markkanen, Jaren Jackson Jr. dhe Keyonte George; drejtuesit theksojnë se çmimi shpesh vendoset nga mundësitë që merr një rookie.
Memphis e sheh Boozer si një nga gurët kyç të së ardhmes dhe pritet t’i japë shumë përgjegjësi sulmuese, veçanërisht pas lëvizjeve të klubit që ndryshuan strukturën e skuadrës. Grizzlies e kanë transferuar Jackson te Jazz më 4 shkurt dhe më pas realizuan marrëveshjen që dërgoi Ja Morant te Portland më 29 qershor, duke lënë Boozer si një nga figurat qendrore në projektin e tyre. Ndërkaq, në Chicago, trajneri i ri Tiago Splitter pritet t’i besojë Wilson-it pas paraqitjeve të forta në Summer League, ku ai shënoi mesatare prej 23.5 pikësh, 7.3 kërcimesh dhe 2.5 bllokimeve për ndeshje, me 50.0% gjuajtje nga fusha dhe 41.9% nga trepikëshat.
Në fund, vendi për çmimin Rookie of the Year do të përcaktohet kryesisht nga minuta, roli dhe ndikimi që secili prej këtyre lojtarëve do të marrë gjatë sezonit të rregullt; Sipas Bleacher Report, pikërisht këto faktorë pritet të bëjnë diferencën në garën e këtij viti.
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