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Politika

Zgjedhja e Prokurorit të Përgjithshëm, Berisha: PD ka ndërprerë bashkëpunimin me PS

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Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi nga ambientet e SPAK se opozita ka ndërprerë çdo bashkëpunim me Partinë Socialiste për përzgjedhjen e Prokurorit të ri të Përgjithshëm, duke e lidhur këtë vendim me procesin për zgjedhjen e Avokatit të Popullit.

“Ne nuk marrim pjesë në përzgjedhje emrash. Pas aktit të tyre me Avokatin e Popullit, ne kemi ndërprerë çdo lloj bashkëpunimi në përzgjedhjen e emrave. Por mund të them që Prokurori i Përgjithshëm sot është institucioni më i zhveshur nga çdo kompetencë dhe kur dëgjoj ndonjëherë raportin e tij, ai flet sikur është drejtori i statistikave të policisë. Është një zhveshje e gabuar, e gabuar që i kanë bërë atij sepse ai është institucion kushtetues, është institucion kushtetues dhe ta lësh atë sa për disa statistika, kjo është një akt”, tha Berisha.

Gjatë deklaratës, ai përdori edhe ironi ndaj SPAK-ut dhe hodhi akuza politike ndaj disa zyrtareve të qeverisë, duke pretenduar se shtatzënia dhe mëmësia po përdoren për të shmangur përballjen me drejtësinë.

Berisha u ndal edhe te proceset e drejtësisë, duke përsëritur akuzat e tij ndaj qeverisë dhe duke kërkuar ndryshime në mënyrën e funksionimit të institucioneve të akuzës.

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