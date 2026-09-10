Zgjedhjet e mesit të mandatit, Gjykata e apelit hedh poshtë kërkesën e Trump për vendosjen e kufizimeve në votimin me postë
Një gjykatë apeli në SHBA ka hedhur poshtë kërkesën e presidentit amerikan, Donald Trump për të vendosur kufizime të gjera mbi votimin me postë para zgjedhjeve të mesit të mandatit të nëntorit, duke i dhënë një goditje të re përpjekjes së presidentit për të ndërmarrë masa të ashpra.
Gjykata e parë e apelit në qarkun e SHBA-së me seli në Boston refuzoi të pezullojë një urdhër gjyqësor të lëshuar nga një gjyqtar i gjykatës më të ulët javën e kaluar, duke e penguar Shërbimin Postar të SHBA-së të shtrëngojë rregullat rreth votimit me postë.
Kjo vjen pasi gjykata supreme e SHBA-së bllokoi gjithashtu përpjekjet e Trump për të futur kërkesa të reja rreth praktikës, të cilën presidenti amerikan e ka kritikuar shpesh pavarësisht se e përdor vetë.
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