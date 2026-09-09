Zgjerohet bojkoti në Gjykata pas ngërçit të pagave, pas Tiranës bllokohen shërbimet edhe në Fier, Vlorë e Lushnjë!
Shërbimet për qytetarët dhe avokatët në gjykatat e Fierit, Vlorës dhe Lushnjës kanë pësuar një bllokim mëngjesin e sotëm, pasi sekretariati dhe e gjithë administrata gjyqësore kanë hyrë në bojkot.
Burime bëjnë me dije se proceset gjyqësore janë pezulluar për shumicën e dosjeve dhe do të zhvillohen vetëm seancat me karakter urgjent.
Prapaskena e këtij bojkoti lidhet me ngërçin e krijuar për pagat e muajit gusht për magjistratët, një përplasje institucionale mes pushtetit gjyqësor dhe ekzekutivit që ka bllokuar çeljen e fondeve nga Thesari, duke lënë pa pagesa edhe punonjësit e administratës mbështetëse.
Pas bllokimit të shërbimeve në Gjykatën e Tiranës, reagimi i sotëm i punonjësve në Fier, Vlorë e Lushnje tregon përshkallëzimin e kësaj krize në të gjithë sistemin e drejtësisë, ndërsa kërkohet zgjidhje urgjente për ekzekutimin e listëpagesave.
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