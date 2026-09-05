Zjarret në Shqipëri hyjnë në shtypin ndërkombëtar: flakët kërcënojnë banesa dhe biznese, familje të evakuuara në Fier
Zjarret e fuqishme që kanë përfshirë Shqipërinë gjatë orëve të fundit kanë hyrë në raportimet e mediave ndërkombëtare, ndërsa situata më serioze është regjistruar në zonën Fier–Levan, ku flakët kanë arritur pranë banesave dhe bizneseve dhe disa familje janë detyruar të largohen.
Media australiane The Australian raporton më 5 shtator 2026 se zjarrfikësit shqiptarë po përballen me një zjarr që përhapet me shpejtësi dhe që po kërcënon shtëpi dhe aktivitete ekonomike.
Pamje dhe informacion të datës 4 shtator të shpërndara përmes Reuters Connect tregojnë përmasat e zjarrit në qarkun e Fierit. Sipas materialit, vatra e madhe u përhap në zonën e Levanit, duke djegur sipërfaqe me bimësi, toka bujqësore dhe prona pranë zonave të banuara.
Erërat e forta dhe temperaturat e larta kanë favorizuar përhapjen e shpejtë të flakëve. Për ndërhyrjen nga ajri janë përdorur dy helikopterë Cougar, ndërsa në terren janë angazhuar zjarrfikës, polici dhe strukturat e emergjencave civile.
Sipas të njëjtit burim ndërkombëtar, disa familje janë evakuuar për shkak të afrimit të zjarrit me zonat e banuara. Flakët kanë shkaktuar dëme në prona, ndërsa operacionet e emergjencës kanë ndikuar përkohësisht edhe në qarkullimin rrugor.
Situata e re është veçanërisht e rëndësishme sepse vjen pas një vere me një numër të lartë zjarresh në Shqipëri. Por zjarret e 4–5 shtatorit nuk janë thjesht vazhdim i vatrave të raportuara gjatë gushtit: këtë herë flakët kanë depërtuar përsëri pranë zonave të banuara dhe kanë detyruar autoritetet të përdorin evakuime dhe ndërhyrje të konsiderueshme ajrore.
Materialet ndërkombëtare tregojnë se përhapja e zjarreve vazhdon të kushtëzohet nga kombinimi i temperaturave të larta, terrenit të thatë dhe erërave të forta, faktorë që e bëjnë shumë më të vështirë izolimin e vatrave.
Rasti i Fierit është veçanërisht shqetësues për shkak të dëmeve të raportuara në prona dhe afërsisë së flakëve me banesat dhe bizneset. Operacionet për shuarjen dhe monitorimin e zjarreve vijojnë.
Ky është një zhvillim i ri, i datës 4–5 shtator, dhe nuk është i njëjtë me raportimet e mëparshme ndërkombëtare për zjarret e gushtit në Krujë, Mallakastër apo zona të tjera të Shqipërisë.
Shiko raportimin e The Australian për zjarret në Shqipëri
Shiko materialin ndërkombëtar të Reuters Connect nga zjarri në Fier
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