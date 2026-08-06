Tiranë 30°C · Pjesërisht vranët 06 August 2026
S&P 500 7,724 ▼0.17%
DOW 54,349 ▲0.49%
NASDAQ 26,363 ▼0.83%
NAFTA 75.36 ▲0.19%
ARI 4,311 ▲0.14%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9328 EUR/ALL 93.2086 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3362 EUR/TRY 54.9819 EUR/JPY 182.04 EUR/CAD 1.6194 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9328 EUR/ALL 93.2086 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3362 EUR/TRY 54.9819 EUR/JPY 182.04 EUR/CAD 1.6194
₿ CRYPTO
BTC $64,858 ▲ +1.02% ETH $1,913 ▲ +2.39% XRP $1.0511 ▼ -1.55% SOL $74.0200 ▲ +0.12%
S&P 500 7,724 ▼0.17 % DOW 54,349 ▲0.49 % NASDAQ 26,363 ▼0.83 % NAFTA 75.36 ▲0.19 % ARI 4,311 ▲0.14 % S&P 500 7,724 ▼0.17 % DOW 54,349 ▲0.49 % NASDAQ 26,363 ▼0.83 % NAFTA 75.36 ▲0.19 % ARI 4,311 ▲0.14 %
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9328 EUR/ALL 93.2086 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3362 EUR/TRY 54.9819 EUR/JPY 182.04 EUR/CAD 1.6194 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9328 EUR/ALL 93.2086 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3362 EUR/TRY 54.9819 EUR/JPY 182.04 EUR/CAD 1.6194
06 Aug 2026
Breaking
LSDM: Analiza e ujit në Gostivar jo deri më 20 gusht, dhe deri atëherë njerëzit do të helmohen Turistja gjermane humbi jetën në Palasë, Policia e Vlorës jep detaje: Dyshohet nga arresti kardiak “Washington Post”: Udhëtimi në Shqipëri që zbuloi magjinë e një vendi autentik, përtej famës së rrjeteve sociale Zjarret përhapen në disa fshatra në Gjirokastër, ndërhyhet me helikopter për shuarjen e flakëve Sot seanca konstituive, a do të ketë edhe votim të qeverisë?
Menu
Kronika

Zjarret përhapen në disa fshatra në Gjirokastër, ndërhyhet me helikopter për shuarjen e flakëve

· 1 min lexim
përhapen në disa

Situata e zjarreve në disa fshatra të qarkut vijon të mbetet kritike, ndërsa flakët po përhapen në disa drejtime dhe po rrezikojnë zona të banuara.

Sipas të dhënave nga terreni, në fshatin Panahor zjarri vijon me intensitet të lartë, duke avancuar në drejtim të fshatrave Panahor, Çyçen dhe me tendencë për t’u përhapur edhe drejt fshatit Cfir.

Në Ngracan, vatra e zjarrit mbetet aktive me intensitet më të ulët, por flakët po lëvizin në drejtim të zonës së banuar.

Ndërkohë, në fshatin Riban zjarri vazhdon të jetë aktiv në brendësi të masivit me pisha, ndërsa flakët kanë përfshirë edhe masivin pyjor të Ndrenies dhe Vloshtit, ku situata paraqitet shqetësuese për shkak të përmasave të vatrës.

Në operacionet për shuarjen e zjarreve janë angazhuar:

– 4 mjete zjarrfikëse;
– 25 efektivë të shërbimit zjarrfikës;
– 30 punonjës të forcave bashkiake;
– 50 trupa të Forcave të Armatosura.

Autoritetet bëjnë me dije se terreni i vështirë, masivet pyjore, shtrirja e madhe e zjarrit dhe rritja e rrezikut gjatë orëve të mesditës e bëjnë të domosdoshme ndërhyrjen nga ajri.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu