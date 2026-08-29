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Kronika

Zjarri përfshin zonën me pisha pranë një hoteli në Vlorë (VIDEO)

· 1 min lexim

Një tjetër vatër zjarri është shfaqur të shtunën pasdite pranë një hoteli, në zonën e Ujit të Ftohtë në Vlorë.

Flakët kanë përfshirë një zonë me pisha, ndërsa në vendngjarje kanë mbërritur dy mjete zjarrfikëse.

Efektivët po punojnë për shuarjen e flakëve dhe për të shmangur përhapjen e zjarrit në zonën përreth.

Shkaqet e rënies së zjarrit mbeten ende të paqarta.

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