Zjarri përfshin zonën me pisha pranë një hoteli në Vlorë (VIDEO)
Një tjetër vatër zjarri është shfaqur të shtunën pasdite pranë një hoteli, në zonën e Ujit të Ftohtë në Vlorë.
Flakët kanë përfshirë një zonë me pisha, ndërsa në vendngjarje kanë mbërritur dy mjete zjarrfikëse.
Efektivët po punojnë për shuarjen e flakëve dhe për të shmangur përhapjen e zjarrit në zonën përreth.
Shkaqet e rënies së zjarrit mbeten ende të paqarta.
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