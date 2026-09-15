Zyrtari i lartë i sigurisë iraniane hedh poshtë sinjalet e Trump-it për bisedime: “S’ka bisedime derisa të plotësohen kushtet e Iranit”
Mohsen Rezaei, sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, e akuzoi presidentin amerikan Donald Trump për "sinjale të përziera" dhe deklaroi se me Uashingtonin nuk do të ketë bisedime derisa të plotësohen kushtet e Teheranit.
Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsen Rezaei, i hodhi poshtë të hënën sinjalet e presidentit amerikan Donald Trump për bisedime të mundshme me Teheranin, duke i quajtur ato “të përziera” dhe duke thënë se nuk do të ketë dialog derisa të plotësohen kushtet e Iranit.
“Mos u hutoni nga sinjalet e përziera të presidentit amerikan — nga ‘s’ka negociata’ te ‘jemi gati të bisedojmë’,” shkroi Rezaei në X. “Shanset rreth naftës dhe ngushticave kanë ndryshuar. Kontrolli i dëmeve nuk do ta ndalë atë që po vjen. S’ka bisedime derisa të plotësohen kushtet e Iranit. Pikë!”
Deklarata vjen në një moment tensioni të lartë në Gjirin Persik. Trump ka thënë së fundmi se “Irani dëshiron të arrijë marrëveshje”, por ka shtuar se ai vetë do të “përcaktojë nëse SHBA do të zgjedhë të angazhohet apo jo”. Komentet e Rezaei-t sugjerojnë se Teherani e sheh pozicionin e vet — me kontrollin mbi Ngushticën e Hormuzit dhe ndikimin mbi çmimet e naftës — si të forcuar.
Nga ana tjetër, administrata amerikane ka shtuar presionin ekonomik: Sekretari i Thesarit Scott Bessent shpalli fushatën “Operation Economic Outcast” kundër Iranit dhe të hënën vendosi sanksione të reja ndaj bankës ruse VTB për ndihmë në shmangien e sanksioneve. Megjithatë, analistë iranianë thonë se sanksionet nuk kanë gjasa ta ndryshojnë pozicionin negociues të Teheranit.
Takimi i planifikuar në Oman mes Iranit dhe shteteve të Gjirit për të ardhmen e Hormuzit u shty të dielën, njoftoi ministri i Jashtëm omanit, duke lënë pa një rrugë diplomatike çështjen e ri-hapjes së ngushticës strategjike.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/14/iran-war-live-oman-says-hormuz-talks-with-iran-gulf-states-postponed
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