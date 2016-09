Performancës së shumë artistëve shqiptarë në Vatikan, për nder të shenjtërimit të Nënë Terezës, i është bashkuar edhe këngëtarja shqiptare me famë botërore – Rita Ora.

E veshur me një fustan elegant me ngjyrë të zezë, i punuar nga dizajnerja kosovare Blerina Kllokoqi – Rugova, Rita shkëlqeu me këngën “What Child is This” në skenën brenda Bazilikës së Shën Palit në Vatikan, e shoqëruar nga Shkelzen Doli me violinë.