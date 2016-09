Skandal në OSHEE, aty ku paratë të shndërrojnë nga debitor në invalid

Emisioni investigativ “STOP” sjell një tjetër rast korrupsioni. Këtë herë në institucionin e OSHEE -së (Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike).

Përmes një kamera të fshehtë, “STOP” nxjerr “të palarat” dhe korrupsionin që ndodh në këtë institucion.

Një person debitor, me 120 mijë lekë të reja, kërkon një mënyrë që të shmangë detyrimin.

Për këtë “i vijnë në ndihmë” zyrtarët e Shërbimit të Klientit. Ata kërkojnë 35 mijë lekë të reja dhe i japin debitorit statusin e invalidit.

Pas kësaj, personi në fjalë, paguan një shumë qesharake mujore, si detyrim ndaj OSHEE -së.

Por ky nuk është rasti i vetëm i tillë. Punonjësi i OSHEE, thotë se janë të shumtë debitorët me shuma të larta që i drejtohen atyre për “t’iu zgjidhur hallin”, përmes kësaj mënyre.

Qytetari: Ç’kemi ?

Qytetari: Unë dokumentat i nxorra.

Punonjësi: Ai i more?

Qytetari: I mora të gjitha.

Punonjësi: Hajde hyjmë te kafja dy minuta.

Qytetari: Tani ajo është…

Punonjësi: A janë në emrin tënd këto? Kjo është ee

Qytetari: Aluiznit.

Punonjësi: Po.

Punonjësi: Fotokopja, çertifikata është? Në rregull.

Punonjësi: Një sekond t’i çoj këto letra t’i shofë ky shefi.

Punonjësi: Prit merre një kafe se erdha.

Punonjësi: Letrat i ke këtu, në daç i mbaj unë, në daç i mban ti.

Punonjësi: Nesër në orën 11:00 do bëhet kjo punë.

Qytetari: Si funksionon ?

Punonjësi: Një milion e dyqind e ca mijë lekë të fshihen ty.

Punonjësi: 1270 000 lekë, s’e di sa ishte fiks totali se e pashë.

Qytetari: Po pra, po si përcaktohet shuma?

Punonjësi: Numrin e librezës e fus në kompjuter dhe shof sa lekë i heqim, dhe unë të tregoj ty 4 milion, 5 milion sa të jetë shuma për me fshi të them kaq i fshihen. Mbrapa të them sa lek po i them për kafe se duhet me ..se tani ky djali që thashë unë është shefi.

Qytetari: Shefi i qendrës aty?

Punonjësi: Po, është supervizori. Unë aty isha , foli me drejtorin atje e i tha: Nesër në orën 11:00 se s’jam te zyra për me e fshi.

Punonjësi: Nesër në orën 11:00 të vijë.

Punonjësi: Unë për ty ta them shifrën tënde, se ma tha ai.

Qytetari: Sa?

Punonjësi: 350 000 lekë, po mund të bien dakord dhe te 300 000, se ma ka thënë.

Qytetari: Me 300 000 lekë nesër, a jena në rregull ne?

Punonjësi: Po me 99 %, për 350 000 po , për 50 000 lekë.

Punonjësi: Nuk e di shumë të sigurtë, se robt e shtëpisë se nuk të rrej për këtë punë…

Punonjësi: Unë po flas përsëri me të n.q.s mundet me e ulë.

Qytetari: Sa fole, sa?

Punonjësi: 35 janë.

Qytetari: S’bëhet më poshtë?

Punonjësi: Jo “robt”, aq tha

Punonjësi: Kurt ë thirri unë në telefon veç ke me ardhë me firmos letrat dhe me I marr.

Qytetari: Kaloi njëherë pak.

Punonjësi: 7 aq i bie.

Qytetari: 350 000

Qytetari: Tani duhet me shku te zyrat ne tani?

Punonjësi: Po shko ulu aty dorëzoi se të them unë hajde me mu ti.

Punonjësi: Tani është grupi fiks për atë punë, duhet me dorëzu letrat.

Punonjësi: Me u ul aty tek karrigia. Ka me të ba plotësimin dhe me ta dërgu që sot, nesër ke me ardhë veç me firmos dhe me marrë dokumetat e firmosura dhe me ikë në punën tënde, me pagu 12 000 lekë.

Punonjësja: Në rregull, është nisur emaili sot nesër paradite e ke gati për anullimin.

Qytetari: Si funksionon?

Punonjësi: Gjërat janë sipas vlerës, si ju ve ai vet.

Punonjësi: Me i heq 5 ose 5 e gjysëm, sa t’i bie ai e ka çmimin pak më të madh se ti se.

Qytetari: Po sa? Mi thuaj me shifra konkretisht?

Punonjësi: Nuk t’i them dot shifrat se ai mi thotë mua, shefi.

Qytetari: Tani këta ibëjnë me ligjin e invaliditetit, apo çfarë?

Punonjësi: Këta i bëjnë se i ka thënë Drejtori, ky drejtori që mori ky në telefon.

Punonjësi: Punoni, q…motrëm, deri në fund të muajit.

Qytetari: Po erdhi fundi i muajit.

Punonjësi: Po jemi tash 2 muaj t’u punu o shok.

Qytetari: Sa copa mund të keni bërë ju kështu?

Punonjësi: Ma q… qeni nanën, nuk po them shumë, veç unë personalisht mund të kem bërë mbi 15 copë, po me shifra me të ikë zari.

Qytetari: Me fshi 5 milion lekë sa shkojnë afërsisht?

Punonjësi: Me fshi 5 milionë lekë me 99 % pa një 600 000 lekësh jo.

Punonjësi: Futu mbrapa ku të duash në kompjuter, në qoftë se të del.

Qytetari: Dhe këta e bëjnë sikur është invalid?

Punonjësi: Ke librezën e invalidit. Kjo p.sh është 1 vjeçare. Çdo vit ta rinovosh. Edhe ajo nuk hyn më, thjesht ai i lëshon nji vërtetim gjasme është i sëmurë për invaliditet diçka…Ja fut vërtetimin në të, me emër me krejt.

Punonjësi: Ai e shef, po thotë qenka në rregull kët për me e fshi.

Punonjësi: I fshin krejt.

Qytetari: Librezat i gjeni ju këtu?

Punonjësi: Ë?

Qytetari: Librezat i gjeni ju këtu?

Punonjësi: Ça librezash?

Qytetari: Invaliditeti, vërtetim.

Punonjësi: Sa të dush. Me ton a do?

Punonjësi: S’ke punë hiç o vëlla.

Punonjësi: Ti, nqs ty të hyn ferrë në këmbë për këtë shumë që të them unë ta fshijë. Futu në kompjuter pas 72 orësh.

Qytetari: Drejtori i madh ju ka thënë jepni krahëve?

Punonjësi: Për këtë kafe, me i q…motrën, vetëm jepi zjarr, a keni takat deri në fund të muajit.

Qytetari: Deri në fund të muajit.

Punonjësi: Ky djali është supervizori këtu, ky është më i madhi i kësaj pike këtu, hyra në dhomë, tak në zyrë me të i thashë kqyre këtë me e heq, direkt e mori në telefon atë drejtorin dhe i tha nuk jam këtu me ba anullimin, se ky ja çon me email ai e anullon atje.

Punonjësi: Nuk është se i merr veç një këtu, i merr ky, i merr drejtori dhe tash kështu janë punët, po punë janë duke ju krye njerëzve tu ju q…robt.

Punonjësi: Nuk është shumë e vogël psh. Hajt se kjo shuma jote nuk është shumë e madhe po të tjerët që kanë nga 5 e nga 10 milion që kanë, a pak të duket me të fshi 5 milion?!