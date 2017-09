Superiorja nis të shtunën me Kukësi-Kamza

Të shtunën në orën 16 nis rrugëtimi i gjatë i sezonit të ri të Kategorisë Superiore. Edicioni i 79 i kampionatit shqiptar do të nisë pikërisht nga Kukësi, me përballjen që do t’i vërë kampionët në fuqi me Kamzën e sapongjitur nga Kategoria e Parë.

Po të shtunën, por këtë herë në orën 19:00, do të zhvillohen edhe dy takime të tjera, me Skënderbeun që do të presë Flamurtarin në Korçë dhe Teutën që do të presë Luftëtarin në “Niko Dovana” të Durrësit.

Kalendari i javës së parë të Superiores plotësohet me dy përballjet e së dielës, me Lushnjën që do të presë Vllazninë në “Loni Papuçiu” të Fierit në orën 16:00, kjo për shkak se punimet në “Roza Haxhiu” nuk kanë përfunduar ende, dhe Partizanin që do të presë në “Selman Stërmasi” ekipin kurbinas të Laçit në orën 19:00.