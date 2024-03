Silvinho pranon eksperimentet: Broja na jep zgjidhje të reja, skema e re më pëlqeu

Miqësorja e dytë e muajit mars ka qenë një shans i mirë për Silvinjon për të eksperimentuar me skemën dhe formacionin.

Për mikrofonët e gazetarëve pas ndeshjes braziliani pranoi se ishte disi i mërzitur pasi Shqipëria nuk mori atë çfarë meritonte nga transferta suedeze.

Ankthi i ftesave – “Lojtarët janë pak në ankth është normale sepse vetëm 23 prej tyre do shkojnë në Europian. Kemi bërë ndeshje shumë të mira në kualifikuese aty e treguam veten”.

Mbi finalet e Euro 2024 – “Sigurisht që nuk kemi frikë sepse ne jemi kualifikuar për në Europian me meritë”.

Ndryshimi i formacionit – “Patjetër që provuam diçka ndryshe për të rritur te porta e te goli, patëm shpejtësinë e Brojës dhe një penallti të mohuar. Është e vështirë të luash pa VAR, por sigurisht që patëm shpejtësinë dhe lojën e Brojës. Balliu ka luajtur disa ndeshje me ne, vetëm me Moldavinë nuk ishte pasi ishte i dëmtuar, por në ndeshjet e tjera ka qenë gjithmonë me ne dhe ka marrë minutat e tij”.

Optimist – “Jam i trishtuar që nuk fituam, por jam i kënaqur me lojën. Nuk çfarë t’u them lojtarëve për paraqitjen. Ne jemi gjithmonë kjo skuadër që luan me shpirt e me zemër si gjithmonë. Kishim rreth 4000 tifozë që na mbështetnin, ishte si të luanim në shtëpi. Pra kam trishtim vetëm për rezultatin”.