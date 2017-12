Zyrtari amerkan sulmon keq Vuçiçin pas vizitës në Moskë

Zyrtari i Lartë i DASH-it, Hoyt Brian Yee, ka sulmuar fort Aleksandër Vuçiçin pas vizitës së tij në Rusi, ku shpalli vazhdimin e aleancës me Moskën.

Due folur për median greke, Yee theksoi se SHBA do ta mbështesë Serbinë për në BE, vetëm nëse kjo e fundit është 100% e përkushtuar ndaj kësaj rruge, pasi nuk mund të jetë edhe me Rusinë edhe me Europën.

“Ne nuk i kërkojmë Serbisë t’i japë fund lidhjeve të saj me Rusinë apo ndonjë vend tjetër. Megjithatë, Rusia ka një vizion të Ballkanit që është padyshim e ndryshme nga vizioni i BE-së (dhe i yni). Serbia duhet të tregojnë veprat dhe fjalët që mbështet vizionin e BE-së, jo Rusinë”, tha Yee.

Ai dha një intervistë të publikuar me një qëllim të caktuar për agjencinë greke ANA-MPA, me qendër në Selanik, pasi Greqia është vend miqësor ndaj Serbisë.

Zyrtari i DASH ka dashur të mos e bëjë këtë nga një vend si Shqipëria, Mali i Zi apo Kroacia që kanë përplasje me Beogradin, por nga Greqia që është anëtar i BE dhe me marrëdhënie të mira me serbët.

Ndërkaq, Asistenti i Zv.sekretarit të Shtetit, thënë ndryshe i plotfuqishmi i Tillerson për Ballkanin, ka përsëritur mesazhin se Serbia nuk mund të ulet në dy karrige.

Yee duke përmendur vizitën e Vuçic në Moskë tha se “Serbia ka ndërmarrë në mbështetje të destabilizuese. Qëndrimet agresive të Rusisë, përfshirë edhe votimin e fundit kundër rezolutës së OKB-së mbi pushtimin rus në Krime kanë qenë jo në përputhje me politikën e BE-së.

Kjo do të thotë se ata nuk janë në përputhje me aspiratat e shumë të Serbisë në BE. Partnerët evropianë dhe SHBA mbështesin Serbinë, jo vetëm me fjalë por duke ofruar ndihmë, tregti dhe investime për ta arritur këtë qëllim, të cilin deklaron se e ka, pra integrimin evropian.

Ky qëndrim nuk është i ri, as nuk është një relike e administratës së mëparshme amerikane, ajo është politika aktuale amerikane. Dhe kjo është e njëjti mesazh që Serbia e dëgjoi përsëri nga Shtëpia e Bardhë dhe Departamenti i Shtetit, gjatë vizitës së fundit që zhvilloi Zëvendëskryeministri i parë dhe Ministri i Jashtëm, Ivica Daçiq”, deklaroi zyrtari i lartë Amerikan.

Në pyetjen mbi 10-vjetorin e pavarësisë së Kosovës, e cila ende nuk është njohur mga mjaft vende, Yee tha se Kosova ka bërë “përparim të rëndësishëm, pasi ajo ka pavarësi në ndërtimin demokratik , institucionet multietnike. Është e qartë se vendi ende ka shumë punë përpara vetes.

SHBA do të vazhdojë të ndihmojë Kosovën për të forcuar sundimin e ligjit, të zhvillojë ekonominë e saj dhe luftën kundër korrupsionit.

Qeveria e Kosovës duhet të përshpejtojë reformat në këto fusha për të forcuar institucionet demokratike dhe rritjen ekonomike. Kosova duhet gjithashtu të forcojë përpjekjet e saj për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë në mënyrë që të arrijë përparim drejt integrimit euroatlantik dhe përfundimisht të zërë vendin e saj në skenën ndërkombëtare”.