Police and rescuers stand at an entrance of a supermarket after the explosion in St.Petersburg, Russia, Thursday, Dec. 28, 2017. Russian officials say at least 10 people have been injured by an explosion at a supermarket in St. Petersburg. (AP Photo/Dmitri Lovetsky)

Rusi, shpërthim në Shën Petersburg Dhjetë njerëz u plagosën dhe u dërguan në spital si rezultat i shpërthimit të një bombe artizane në një supermarket në Shën Petersburg në Rusi, thanë zyrtarët të mërkurën. “Në bazë të dhënave paraprake, një shpërthim i një objekti të paidentifikuar ndodhi në një dyqan”, tha përmes një deklerate zëdhënësja e Komitetit Hetimor Svetlana Petrenko.“Shpërthimi u krye nga një pajisje artizanale me fuqi të barabartë me 200 gram eksploziv të llojit TNT”, tha ajo. Zyrtarët thanë se po hetojnë rastin si tentativë për vrasje. Zyrtarët e shëndetit thonë se asnjë nga 10 viktimat nuk është në rrezik për jeten. Ende nuk ka njoftime lidhur me motivin për shpërthimin. Shperndaje: Email

