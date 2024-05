Pushtimi i plazheve nga pronarët e hoteleve

Turizmi në këto vite ka marrë një zhvillim që as në ëndërr nuk e kishim parë. Vjet dhjetë milionë turistë. Pritshmëritë për sivjet duken edhe më të mëdha, deri sa në tre muajt e parë të këtij viti mbi dy milionë turistë kanë vizituar Shqipërinë. Ata vijnë për klimën, sigurinë, historinë, bukuritë natyrore, mikpritjen dhe gatimet e shijshme. Edhe infrastruktura ka përmirësime të ndjeshme, ndonëse ende vazhdohet me ndërtim rrugësh, urash dhe tunele. Më i rëndësishmi është ai i Llogorasë, që shkurton kohën drejt rivierës sonë të mahnitshme. Duhet të jesh i verbër po të mos vlerësosh këtë arritje fantastike. Është meritë e popullit që ka transformuar vendin, si dhe e qeverisë së majtë të zotit Rama që i kushtoi rëndësi të veçantë turizmit. Suksesi në asnjë mënyrë nuk duhet të anashkalojë të metat dhe gabimet e qeverisë në fushën e turizmit. Ende për mirëmbajtjen dhe pastërtinë jemi larg kërkesave të kohës. Po bie vetëm një fakt nga Durrësi. Për të ecur nga Iliria te Plepat anës rrugës ku është Blloku Qeveritar, trotuari është tërë gropa e mos më keq, kur mirëbajtja nuk kërkon ndonjë kosto të madhe. Është vetëm ”harresë” e Bashkisë së qytetit?! Problemi më madhor negativ për turizmin mbetet zona bregdetare.

Tërë sipërfaqja e plazheve të Shqipërisë, duke nisur nga Velipoja, në Durrës, Vlorë dhe deri diku në Sarandë 80 përqind e sipërfaqes së plazheve është e mbushur me çadra, shtretër portativë dhe gazepo me perde nga pronarët e hoteleve. Nuk është lënë as dy metra vend i lirë që njerëzit mund të vendosin çadrat e tyre për të shijuar freskinë e detit. Ata duhet patjetër të paguajnë 20 EURO minimumi për të ndenjur në hije disa orë. Duan të thonë se në ndonjë plazh privat çmimi i çadrës ka arritur dhe 40 EURO?! A mundet vendasit nga Velipoja në Sarandë të përballojnë këto çmime me të ardhurat modeste që ata kanë? Në asnjë mënyrë. Po pse ka ndodhur ky pushtim i plazheve nga pronarët e hoteleve? Kush ua ka dhënë këtë të drejtë privatëve për të pushtuar plazhet?

Përgjigja është: PALO SHTETI SHQIPTAR U KA DHËNË ATYRE ME KONTRATË TË DREJTËN PËR TË SHFRYTËZUAR SIPËRFAQEN E PLAZHIT. Nuk gjen vend të lirë në plazhe, se janë të mbingarkuar me çadra e shtretër portativë. Padrejtësia e qeverisë Rama është se 80 përqind të sipërfaqes të plazheve të vendit, ua ka dhënë për ta shfrytëzuar sipërmarrësit privatë, që kurrsesi nuk janë aq të shumtë në numër sa popullsia e Shqipërisë. Që nga ky vendim i padrejtë ose diktatorial shtetëror kuptohet që, për të mbështetur privatët, qeveria Rama i ka VËNË SHKELMIN POPULLIT DHE TURIZMIT FAMILJAR.

Edhe ajo 20 perqind e sipërfaqes, që është caktuar për plazhet publike të popullit fukara, është në zonat më të këqia. Ato gjoja plazhe janë lënë si në Mesjetë: pa WC dhe pa dushe, thua se populli nuk i paguan taksa shtetit për të pasur të drejtë të ketë kushtet më minimale higjienike?! Më e keqja është se ato plazhe as nuk pastrohen rregullisht. Pikërisht në këto gjoja plazhe shkojnë dhe turistët e huaj që shprehin habinë për keqmirëmbajtjen dhe moskujdesin nga shteti.

SI E KA ZGJIDHUR BOTA KËTË PROBLEM?

Kudo në botë ka plazhe private, po ama ka edhe sipërfaqe të mëdha për plazhet publike. Në një plazh publik të Dubait jo vetëm pastërtia ishte shembullore, po kishte WC moderne, dushe dhe shumë kioska që tregtonin artikuj freskues dhe industrialë. Në Nisë të Francës, edhe pse pas rrugës ishin hotele me 5 yje, plazhi kilometrik ishte i lirë për të vendosur secili çadrën ku të donte. Duke i hedhur një vështrim të shpejtë plazheve të ndryshme të botës, qofshin ato para hoteleve, vërejmë se pronarët nuk zënë tërë sipërfaqen me çadra ose shtretër portativë, si në Shqipëri, po vetëm dy rreshta. Mbetet një sipërfaqe e madhe si para dhe pas çadrave që njerëzit mund të shëtisin ose të vendosin çadrat e tyre. Kjo e vërtetë konstatohet lehtësisht po t’i referohesh videove për plazhet e ndryshme të botës.

SI MUND TË ZGJIDHET KJO PADREJTËSI?

Nuk besoj se Ministria e Turizmit e ka në dorë që përqindjen për plazhet publike nga 20 të paktën ta bëjë në 50. Ata nuk mund t’i bien ndesh vendimit absurd të Ramës, se ai është ideatori dhe zbatuesi i kësaj ndarjeje që nëpërkëmb të drejtat e popullit. Në vendet me demokraci të vërtetë, qeveritë nuk mund të marrin vendime të rëndësishme pa marrë mendimin e popullit. Në Kanada kur i njohur i im që bleu një shtëpi, kati i parë i së cilës kishte qenë restorant, duhet të merrte leje për ta rihapur atë, vetëm pse kishin kaluar 6 muaj që restoranti ishte mbyllur. Që të merrej leja, shteti vuri lajmërime në atë zonë, nëse populli ishte dakord që restoranti të rihapej përsëri. Duhej të shpreheshin me shkrim të tërë. Pra, pyetet dhe vendos populli. Kjo është DEMOKRACIA. Urdhri i Ramës, për ndarjen e pabarabartë të sipërfaqes së plazheve, është direkt shkelje rëndë e normave dhe ligjeve të demokracisë për marrëdhëniet POPULL- QEVERI.

Po të ishte se do të kishim një opozitë për së mbari, jo me hajdutë me vulë ndërkombëtare, deputetët e saj kishin për të kërkuar interpelancë me Kryeministrin ose të paktën me Ministren e Turizmit. Për të fituar pikë në popull, u takonte të njoftonin si SPAK-un dhe Gjykatën Kushtetuese. Një njeri, qoftë ai Kryeministër, nuk mund të marrë nëpërkëmbë të drejtën e një populli të tërë, duke pushtuar bitevi plazhet e Shqipërisë.

Deri sa opozita është e përçarë dhe as i shkon në mendje të mbrojë interesat e popullit, i mbetet SPAK-ut vetë ta hetojë këtë anormalitet shtetëror. Është e vërtetë se nuk kemi të bëjmë direkt me vjedhje parash, ama ”grabitja” e plazheve nga pronarët me marrëveshje me qeverinë, është pak më shumë se vjedhje. Padrejtësisht fitohen miliona, duke i mohuar popullit të drejtën legjitime për shfrytëzimin e bregdetit. Këtë të drejtë as pushtuesit osmanë, as italianët, as nazistët dhe as diktatura komuniste nuk ia kishin mohuar. Te plazhi i kampit të punëtorëve në Dhërmi himariotët mund të vinin çadrat ku të donin. Nuk kishte kufizime të tipit Rama.

PO POPULLI PSE HESHT?

Në cilindo vend demokratik të Evropës, po të bllokonte qeveria 80 përqind të plazheve, duke ua dhënë të drejtën e shfrytëzimit të tyre pronarëve të hoteleve, populli kishte për të shpërthyer në demonstrata kundër vendimit të qeverisë. Në rast se qeveria nuk kishte për t’u tërhequr, mund të kërkohej dhe ndryshimi i kabinetit. Në ato vende politikanët e dinë mirë se me popullin nuk mund të luhet. Detyra e tyre është t’ia bëjnë popullit jetën më të lehtë e jo t’ia vështirësojnë për të fituar një grusht biznesmenësh. Në Shqipëri kjo nuk ndodh se ne kundërshtojmë vetëm po të na preket xhepi. Shikojmë vetëm interesin e ngushtë. Këtë mangësi shumë të rëndësishme qeveria aktuale po e shfrytëzon më së miri. Populli hesht për pushtimin e plazheve, heshtje edhe për politikanët hajdutë.

Petro Dhimitri