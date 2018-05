Eurosong 2018, Bushpepa çon Shqipërinë në finale

Nuk kishte asnjë dyshim që ylli i muzikës shqiptare Eugent Bushpepa me këngën e tij “Mall” do ta kualifikone Shqipërinë në finalen e Eurosong 2018, nata e parë e të cilit nisi mbrëmë në Lisbonë. Konfirmim i kësaj sigurie ishin duartrokitjet e gjata që kënga e tij korri në skenë, por edhe paraqitja e shkëlqyer gjatë performancave në Lisbonë. Bushpepa dhe ekipi i tij brofën në këmbë dhe u përqafuan me entuziazëm sapo spikerja permendi emrin e Shqipërisë. Kënga “Mall” u përzgjodh ndër 10 këngët më të mira të 19 këngëve konkurrente. Bushpepa këndoi në shqip, për herë të parë në pjesmarrjet e Shqipërisë në Eurosong duke korrur një sukses të madh.

Për shqiptarët duket se gëzimi u dyfishua pasi në finale kaloi edhe këngëtarja tjetër shqiptare, Eleni Fureira, e cila në këtë Eurosong përfaqëson përfaqëson Qipron. RTSH e transmetoi direkt këtë eveniment në RTSH1 HD, www.rtsh.al dhe në Aplikacionin RTSH tani.

Vendet që kaluan në natën finale janë:

Austria: Nobody But You nga Cesár Sampson

Estonia: La Forza nga Elina Nechayeva

Qipro: Fuego nga Eleni Foureira

Lituania: When We’re Old nga Ieva Zasimauskaitė

Izraeli: TOY nga Netta

Çekia: Lie To Me nga Mikolas Josef

Bullgaria: Bones nga EQUINOX

Shqipëria: Mall nga Eugent Bushpepa

Finlanda: Monsters nga Saara Aalto

Irlanda: Together nga Ryan O’Shaughnessy