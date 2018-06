Fibank Albania ofron kredi “Për çdo qëllim” me kushtet më të favorshme të mundshme

Produkti i fundit i lancuar nga Fibank Albania eshte kredia “Për çdo qëllim” per te gjithe individet me kushtet me te favorshme te mundshme, te pershtatura ndaj klientit sipas specifikave te tij perkatese.

Kredia “Per cdo qellim” eshte nje mundesi e shkelqyer per kedo, me norme interesi qe fillon nga 1.9% e kombinuar me fleksibilitet ne kerkesen e dokumentacionit dhe me clirimin e klientit nga detyrimi per te sjelle nje numer te madh dokumentash. Nuk eshte i detyrueshem Sigurimi I jetes per kete kredi. Nje tjeter clirim per klientin eshte fakti se kolaterali nuk eshte e domosdoshme te jete ne emer te kredimarresit. Keto kushte hapin plot mundesi te mira per kedo qe ka deshire te marre nje financim per qellimet e tij.

Ky produkt ofron fleksibilitet ne planin e investimit dhe synon te mbuloje nevojat financiare te klienteve me te ardhura te qendrueshme, historik te mire te ripagimit te kredise dhe kolateral te pranueshem.

Çdo person i interesuar, pervec nje vizite ne dege mund te aplikoje edhe online duke kursyer keshtu mjaft kohe dhe ngarkesa. Me pas, punonjesit e specializuar per kredite e analizojne rastin dhe kontaktojne klientin e interesuar ne menyre qe te vijohet me tej sipas specifikave perkatese te klientit.

Fibank e ka dizenjuar kete produkt ne perputhje me strategjine e te qenit teper dinamike ne shfrytezimin e mundesive te tregut. Skuadra Fibank eshte e dedikuar ne rritjen e bazes se klienteles duke i kushtuar rendesi te vecante cdo tipi klienti, duke i sherbyer klienteve te mire potenciale me cilesi dhe produkte te dizenjuara me kujdes.