Grupi G, goli i shqiptarit Januzaj firmos fitoren minimale të Belgjikës ndaj Anglisë, Tunizia përmbys Panamanë 2-1

Në atë që ishte një duel midis dy skuadrave që luftonin vetëm për kreun e grupit, pjesa e parë midis Anglisë dhe Belgjikës është mbyllur me rrjeta të paprekura.

Ndërkaq, në pjesën e dytë, do të vijë edhe goli i 4-t shqiptar i këtij Botërori, pas atyre të realizuar nga Xhaka, Shaqiri dhe Xhemaili. Adnan Januzaj ka firmosur fitoren e Belgjikës me një realizim të bukur brenda zonës, në atë që ishte goli i 120-të i Botërorit të këtij viti.

Pavarsisht përpjekjeve të të dyja skuadrave, ndeshja mbyllet me fitoren e Belgjikës.

Ndërkaq, në takimin tjetër të mbrëmjes, Tunizia ka përmbysur Panamanë dhe ka rigjetur fitoren në një Botëror pas 40 vjetësh. Pjesa e parë do të mbyllet me epërsinë minimale të amerikanoqendrorëve, që iu falën një autogoli të Merias në minutën e 33-të.

Por Tunizia do të kundërpërgjigjet në pjesën e dytë dhe, me dy gola brenda 15 minutash do të përmbysë gjithçka në favor të saj. Fahredinë Ben Jusef do të barazojë fillimisht shifrat në minutën e 51-të. Ndërsa në të 66-tëm, Uazbi Khazri do të përmbys rezultatin për Tunizinë.