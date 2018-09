Skoci-Shqipëri/ Panucci: Do të bëjmë më të mirën për të marrë fitoren

Mbrëmjen e sotme Kombëtarja shqiptare e futbollit zhvillon ndeshjen e dytë të vlefshme për Ligën e Kombeve në “Hampden Park” të Gllasgou ndaj Skocisë.

Trajneri Christian Panucci në konferencën për shtyp në vigjilje të ndeshjes, Skoci-Shqipëri u shpreh se “mendimet rreth formacionit i kam pasur këto ditë, sepse luaj një ndeshje në tre ditë. Do të ndryshojë diçka për një lojë të mirë. Shpresoj të bëjmë zgjedhjet e duhura”.

Panucci foli edhe për kapitenin Agolli, “Ansi është kapiteni, sepse ka më shumë ndeshje se të gjithë futbollistët e kombëtares. Nesër do të shohim nëse do të luajë. Ai ka punuar shumë mirë”.

“Kemi ardhur në Glasgoë për të bërë më të mirën dhe për për të kërkuar fitoren. I dimë të metat dhe përparësitë tona pozitive. Do të bëjmë më të mirën për të marrë fitoren. Nëse bëjmë gabimet e pjesës së parë me Izraelin do të jetë fatale për ne. Duhet të jemi shumë më të përqendruar për të mos kryer asnjë gabim. Do të mbrohemi në të gjithë mënyrat dhe duhet të jemi të përgatitur në të gjitha situatat, sepse Skocia sulmon dhe kundërsulmon me shpejtësi”, tha Panucci duke treguar qartë objektivin e Kombëtares për këtë ndeshje.

Duke folur për dëmtimet ai tha se, “na është dëmtuar Lila. Kaçe ka patur një dëmtim nuk ka luajtur në tri ndeshjet e fundit. Do të jetë në stol, ndoshta për të na dhënë ndihmë në pjesën e dytë. Nuk jemi favoritë, jemi në të njëjtin nivel tri skuadra. Të shpresojmë që të marrim rezultat pozitiv me Skocinë, për të fituar grupin duhet derdhur shumë djersë”.