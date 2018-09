SERBI – Konservatorët e Vuçiçit sërish në krye të sondazheve

Konservatorët e SNS-së, Partisë Serbe të Progresit, të presidentit Aleksandar Vuçiç ndodhen sërish në krye të sondazheve duke qenë kështu zgjedhja e parë e elektoratit.

Sipas një sondazhi të institutit ”Faktor Plus”, nëse do të votohej sot për zgjedhjet parlamentare, SNS-ja do të merrte 54,7% të votave, me një avantazh prej 9,7% nga grupimi ”Aleanca për Serbinë”, një bllok heterogjen politik.

Pragun e detyruar për t’u futur në parlament, prej pesë për qind, e kalon vetëm Partia Socialiste Serbe (SPS) e ministrit të Jashtëm, Ivica Daçiç, i treti në sondazh me 9,4%.

Pjesëmarrja në zgjedhje sipas institutit do të ishte 40%.