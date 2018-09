Kreu i Autoriteti i Mediave Audiovizive, Gentian Sala, ka bërë me dije se rikthimi i transmetimeve analoge do të bëhet deri më 15 janar, kur do të fiken për herë të dytë, e kësaj here përgjithmonë.

“4 muaj kohe për pajisjen me dekodera. Agati i fundit është 15 janari. 700 ankesa deri më tani. Rindezje të transmetimeve analoge të licensuara”, ka deklaruar ndër të tjera, kreu i Autoriteti i Mediave Audiovizive, Gentian Sala.