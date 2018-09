Reuters: Vuçiq do garanci se Serbia hyn më 2025 në BE, pasi të bëjë marrëveshje me Kosovën

Presidenti serb Aleksandar Vuçiq ka thënë se do të kërkonte garanci se vendi i tij do të anëtarësohet në Bashkimin Europian në vitin 2025 si pjesë e ndonjë marrëveshjeje me Kosovën, e cila do t’u hapte rrugën të dy vendeve t’i bashkohen bllokut, raporton Reuters.