Zjarre të qëllimshme në ullishte. Në Kavajë, Lushnje dhe Fier, qindra hektarë të djegura

Në mënyrë paradoksale dhe me temperatura ndjeshëm më të ulta sesa stina e verës, Shqipëria po përballet në këtë fund shtatori me një situatë emegjence të rënies së zjarreve në zona me pyje dhe bimësi.

Nga data 10 shtator e deri më tani janë shfaqur mbi 92 vatra zjarri që kanë djegur mbi 262 hektarë tokë me bimësi të ndryshme, mes të cilëve edhe 1162 rrënjë ullinj. Nga të dhënat e para, nuk bëhet fjalë për dukuri natyrore, por shkaktare duket se është dora e njeriut.